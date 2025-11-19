Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

RuStore открыл данные 65 млн пользователей для запуска рекламы через uDSP

Магазин мобильных приложений RuStore предоставил данные о своих пользователях рекламодателям. Аудиторные сегменты будут доступны для запуска мобильной рекламы через программатик-платформу uDSP. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

RuStore – сервис, разработанный VK и другими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России. С 1 сентября 2025 г. магазин приложений предустановлен на всех продаваемых в России новых смартфонах и планшетах. В нем представлено более 85 тыс. игр и приложений от разработчиков из 70 стран, ежемесячная аудитория превышает 65 млн пользователей, а количество установок превысило 100 млн.

На платформе RuStore уже представлены «VK Реклама» и «Яндекс Директ», что позволяет разработчикам приложений продвигать свои продукты внутри магазина. Интеграция с программатик расширит пул рекламодателей. Они смогут использовать аудитории, сформированные на основе данных RuStore, и получат доступ к инструментам для точного таргетинга, оптимизации ставок и детальной аналитики в реальном времени.

Как выбрать онлайн-доску для бизнеса и не ошибиться: 5 критериев, о которых часто забывают
Веб-сервисы

Аудиторные сегменты RuStore можно будет использовать для кампаний формата In-app, при этом сегмент RuStore installed, в который входят все пользователи магазина, будет доступен бесплатно. Также рекламодателям откроются возможности и для более узкого таргетинга, например, на основе социально-демографических характеристик или уровня дохода.

Разработчиком uDSP является российская AdTech-компания UMG, резидент «Сколково».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Roblox массово верифицирует детей в чатах

Доля российских решений на рынке средств резервного копирования составляет более 50%

Масштабный сбой Cloudflare из-за ошибки в файле почти не отразился на России, но нарушил работу X, Spotify, ChatGPT и других ИТ-платформ

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов

«Яндекс» выпустил новую умную колонку с более мощным звуком, умной подсветкой и ИИ-ассистентом

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/