RuStore открыл данные 65 млн пользователей для запуска рекламы через uDSP

Магазин мобильных приложений RuStore предоставил данные о своих пользователях рекламодателям. Аудиторные сегменты будут доступны для запуска мобильной рекламы через программатик-платформу uDSP. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

RuStore – сервис, разработанный VK и другими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России. С 1 сентября 2025 г. магазин приложений предустановлен на всех продаваемых в России новых смартфонах и планшетах. В нем представлено более 85 тыс. игр и приложений от разработчиков из 70 стран, ежемесячная аудитория превышает 65 млн пользователей, а количество установок превысило 100 млн.

На платформе RuStore уже представлены «VK Реклама» и «Яндекс Директ», что позволяет разработчикам приложений продвигать свои продукты внутри магазина. Интеграция с программатик расширит пул рекламодателей. Они смогут использовать аудитории, сформированные на основе данных RuStore, и получат доступ к инструментам для точного таргетинга, оптимизации ставок и детальной аналитики в реальном времени.

Аудиторные сегменты RuStore можно будет использовать для кампаний формата In-app, при этом сегмент RuStore installed, в который входят все пользователи магазина, будет доступен бесплатно. Также рекламодателям откроются возможности и для более узкого таргетинга, например, на основе социально-демографических характеристик или уровня дохода.

Разработчиком uDSP является российская AdTech-компания UMG, резидент «Сколково».