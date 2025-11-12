Рост спроса на видеонаблюдение в Астраханской области достиг 35%

МТС сообщает о росте интереса к системам видеонаблюдения в Астраханской области. Спрос на видеонаблюдение за девять месяцев 2025 г. увеличился на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и почти вдвое (+90%) относительно 2023 г. В регионе растет количество предприятий, внедряющих интеллектуальные системы мониторинга и видеоаналитики для повышения безопасности, контроля процессов и оптимизации работы персонала. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольший интерес демонстрируют предприятия аграрного сектора, включая выращивание овощей, бахчевых и корнеплодных культур, где спрос вырос на 42%. Предприятия сферы торговли показали рост на 38%, что связано с усилением контроля за складскими и торговыми площадками. Рыбоводческие хозяйства региона увеличили внедрение видеонаблюдения на 36%, используя камеры для мониторинга производственных процессов и сохранности продукции. Значительный рост отмечается в сфере телевещания, а также среди организаций, предоставляющих ветеринарные и медицинские услуги (+33%). Предприятия транспортного сектора и строительные компании активно используют видеонаблюдение для контроля за грузовыми перевозками, строительными площадками и инженерными коммуникациями, что повысило спрос на 31%.

Среди заказчиков растет интерес к облачным системам с функцией удаленного доступа и видеоаналитикой: подсчет посетителей, распознавание лиц, фиксация нештатных ситуаций и автоматическое оповещение ответственных сотрудников. Наибольшим спросом пользуются камеры с высокой чувствительностью, широким углом обзора и возможностью интеграции с комплексными системами безопасности.

«Мы видим, что бизнес Астраханской области активно внедряет цифровые инструменты и уделяет особое внимание безопасности и контролю процессов. Системы видеонаблюдения помогают компаниям не только защищать имущество, но и оптимизировать работу, повышать эффективность и прозрачность бизнес-процессов», – отметил технический директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.

По данным экспертов, рост интереса к видеонаблюдению связан не только с безопасностью, но и с цифровой трансформацией бизнеса. Компании внедряют комплексные решения, которые помогают отслеживать процессы, оптимизировать работу сотрудников и улучшать клиентский сервис. В Астраханской области такой подход становится стандартом, видеонаблюдение интегрируется с корпоративными системами, системами контроля доступа и аналитики, повышая эффективность и технологическую устойчивость компаний.