Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Все турникеты в метро Екатеринбурга укомплектованы биометрическими терминалами «Сбера»

Жители и гости Екатеринбурга теперь могут оплатить проезд в метро улыбкой на любом турникете: все 9 станций и 103 турникета оборудованы терминалами «Сбера», которые принимают биометрическую оплату. Турникетный парк дооснащён в соответствии с требованиями 572-ФЗ — это стало возможным благодаря партнёрству «Сбера» и правительства Свердловской области.

Оплата улыбкой популярна в Екатеринбурге. В октябре проезд в метро таким образом оплатили 70 тыс. раз, с начала года — более 800 тыс. транзакций. Платёж проходит за несколько секунд, не нужно доставать банковскую карту или проездной. Система сканирует лицо и преобразует его в уникальный код, что

Биометрия «Сбера» работает в метро Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода и Новосибирска. В 2025 г. уже 1,2 млн поездок в подземном транспорте этих городов оплачены улыбкой.

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках
ИТ в банках

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Китай возобновил поставки чипов для Toyota, Ford, Volkswagen, BMW, GM, хотя европейский завод Nexperia все еще захвачен властями Нидерландов

Доля российских решений на рынке средств резервного копирования составляет более 50%

Сроки отгрузки жестких дисков во всем мире достигли двух лет. Облачные гиганты вовсю скупают SSD, провоцируя новый дефицит

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Сегодня мы ведем необъявленную войну с подделкой документов

Хакеры дважды парализовали работу крупного российского производителя роботов

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

6 основных опасностей умных колец: преувеличенная угроза или фактор риска?

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/