«Яндекс» открывает «Ярд» — платформу для обучения диджитал-маркетингу с фокусом на ИИ и карьерном росте

«Яндекс» объявляет о запуске «Яндекс Ярд» — бесплатной платформы для обучения и роста маркетологов, предпринимателей, начинающих специалистов по рекламе, студентов и преподавателей вузов, а также всех, кто хочет освоить диджитал-маркетинг или повысить свою экспертизу с учетом быстрых изменений в рекламной индустрии и развития инструментов искусственного интеллекта (ИИ). Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Рекламы».

Развитие ИИ меняет ландшафт профессии маркетолога. «Яндекс Ярд» помогает разобраться в этих изменениях — он объединяет обучение, практические инструменты, сертификацию и программы по трудоустройству, чтобы каждый мог изучать новые технологии, совершенствовать бизнес-процессы и достигать профессиональных целей.

Ключевая особенность «Яндекс Ярда» — последовательная траектория развития. Обучение формируется на основании персональных рекомендаций, учитывает задачи и уровень знаний пользователя.

«Ярд» консолидирует все обучающие материалы. Теперь весь комплекс знаний и практики сосредоточен в одном месте, где прогресс обучения отслеживается, а развитие прозрачно и прогнозируемо.

В «Ярде» можно: освоить не только рекламные инструменты «Яндекса», но и смежные сферы – управление продажами и работу с клиентами, оптимизацию бизнес-процессов, софт-скиллы и др.; получить официальные сертификаты «Яндекса» для подкрепления своей квалификации, а также попасть в кадровый резерв «Яндекса» и партнеров; использовать курсы для преподавания (для вузов); найти подходящего специалиста по настройке рекламных кампаний.

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках
ИТ в банках

«Наша задача — сделать обучение в диджитал актуальным, практичным и максимально доступным для всех, кто хочет развиваться. Сегодня 93% предпринимателей отмечают, что маркетолог с высокой экспертизой в диджитал-маркетинге помогает увеличить продажи, а 79% рассматривают обучение как инвестицию в рост бизнеса, — сказал Алексей Горбатенко, директор по маркетингу «Яндекс Рекламы». — Мы создаем «Яндекс Ярд», чтобы каждый, вне зависимости от опыта, смог получить востребованные знания и вывести свою карьеру или бизнес на новый уровень».

Чтобы зарегистрироваться на платформе «Ярд», достаточно войти с помощью «Яндекс ID» и пройти короткий опрос о задачах, которые хотелось бы решить с помощью платформы.

