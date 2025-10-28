Управление графиками ППР в одном окне: «Деснол» выпустил релиз «1С:ТОИР КОРП» 3.0.20.3

Компания «Деснол», разработчик и интегратор решений экосистемы управления активами и надежностью «1С:ТОИР», выпустила обновление EAM-системы «1С:ТОИР КОРП» 3.0.20.3 и сопутствующего приложения «Мобильная бригада» 3.18.1. Новые функциональные возможности направлены на повышение операционной эффективности служб ТОиР за счет более удобной работы с данными об оборудовании. В новом релизе появились важные функциональные улучшения для инженеров по планированию и надежности, инженеров ТОиР и ремонтных бригад — участников процессов технического обслуживания и ремонта оборудования. Об этом CNews сообщили представители «Деснол».

Управление графиками ППР в одном окне

Инженеры по планированию теперь могут работать со всеми графиками планово-предупредительных ремонтов в одном окне — через новое рабочее место «Планирование ППР и обходов». Такая возможность появилась в EAM-системе «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП», разработанной «Деснолом» совместно с фирмой «1С». Работа с данными в одном окне помогает быстро находить нужные графики, фильтруя их, например, по периодичности планирования, смотреть состав объектов и видов ремонта, корректировать или создавать новые графики на основе существующих. Такой подход позволяет ускорить процесс планирования и актуализации нужных графиков, снизить риск ошибок при ручной работе с документами. Дополнительно в отчете «Проверка полноты планирования ППР» появилась опция быстро выявлять объекты ремонта, имеющие фиксированные ремонтные циклы, которые не включены в план-график.

Наглядный общий план работ и цветовая индикация неисправностей

Изменения коснулись и обработки «Общий план работ», созданной для централизованного планирования работ, контроля и анализа технического обслуживания и ремонта (ТОиР) оборудования. Теперь при изменении данных в таблице ремонтов обновляется и визуальное представление информации на диаграмме, которая выводится с помощью «Планировщика». Таким образом для инженера по планированию стал доступен любой удобный формат работы и анализа — таблица или диаграмма, причем без ручной синхронизации данных.

Для инженеров по надежности расширены аналитические функции в отчете «Наработка с последних ремонтов»: отклонения фактической наработки от плановой отслеживаются как в абсолютных единицах измерения, так и в процентах. Кроме того, из колонки «Дата окончания» можно сразу перейти к регистратору последнего ремонта, чтобы посмотреть детали проведенного обслуживания, быстрее принять решение по следующему ремонту и проконтролировать эффективность работы оборудования.

В новом релизе появилось цветовое оформление для улучшенной дифференциации более критичных от менее критичных объектов ремонта и выявленных дефектов (отображается зеленым, желтым или красным цветом). Цветовая индикация реализована во всех разделах «1С:ТОИР КОРП», где имеется поле «Критичность». Она позволяет инженерам мгновенно определять наиболее значимые объекты ремонта для устранения неисправностей и, соответственно, оптимизировать приоритетность выполнения ремонтных работ и нагрузку команды.

Более удобная форма настройки интеграции с АСУ ТП

Помимо этого, разработчики «Деснола» актуализировали механизм интеграции с АСУ ТП — важный инструмент передачи данных для контроля параметров оборудования в 1С:ТОИР КОРП. Во-первых, разделили регламентные задания на «Получение данных из АСУ ТП» и «Обработку данных из АСУ ТП», что позволяет задавать разную частоту выполнения каждой операции. Во-вторых, реализовали проверку на дубли документов «Выявленный дефект» и повторную установку одинакового состояния объекта ремонта. Механизм облегчает анализ данных и ускоряет реакцию на выявленные дефекты. Также появились подсказки, которые помогают быстрее настраивать интеграцию с АСУ ТП и упрощать навигацию пользователя.

Единые стандарты данных об оборудовании

В обновленной версии механизм согласования стал еще более функциональным: теперь он подключен к справочникам «Объекты ремонта» и «Технологические карты ремонтов». Это значит, что новые и измененные элементы этих справочников проходят обязательное согласование с ответственными лицами — так же, как и документы в системе. Например, когда администратор ТОиР добавляет новый объект ремонта и создает для него технологическую карту, система автоматически направляет эти данные на согласование. Механизм позволяет исключить ошибки в информации об оборудовании и обеспечивает единый стандарт заполнения справочников для всех подразделений предприятия.

Упрощенное заполнение актов в «Мобильной бригаде»

В мобильном приложении «Мобильная бригада» 3.18.1 упрощено оформление «Актов о выполнении этапов работ». Теперь при добавлении исполнителя в акт его основная квалификация подставляется автоматически, если она указана в «1С:ТОИР КОРП». Это помогает снизить число ошибок и быстрее завершать оформление документов при работе в полях, что особенно важно при большом объеме ремонтных работ.