Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

«Привет, Алиса!»: насколько вежливы россияне с нейросетью

Аналитики «Яндекса» выяснили, насколько вежливы пользователи в чате с «Алисой» и как часто они допускают грубость. Старшее поколение общается с нейросетью вежливее, чем молодежь, а женщины — вежливее мужчин. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Наиболее грубы или, наоборот, обходительны люди в первый день общения. На этом этапе они используют примерно столько же грубых формулировок, сколько подчеркнуто вежливых — со словами благодарности, прощанием и приветствием. Затем как вежливость, так и грубость встречаются все реже.

По мере общения с нейросетью люди привыкают к ней, начинают воспринимать ее как эффективный инструмент для решения задач и меньше проявлять вежливость. Если на первых порах они используют слова «привет», «спасибо», «пока» и так далее, то потом употребляют их все реже. Так, в первый месяц знакомства люди почти в два раза чаще обращаются к нейросети вежливо, чем через полгода.

ya1.png

Яндекс

Одно из проявлений вежливости — это обращение по имени. Поначалу пользователи часто называют «Алису» по имени, хотя в чате нет такой необходимости. В первый день общения они обращаются к ней по имени в каждом десятом сообщении: например, пишут или говорят: «Алиса, нарисуй осенний лес». При этом в голосовых сообщениях люди чаще используют имя, чем в текстовых. Однако со временем имя нейросети появляется в чате все реже, пользователи сразу переходят к делу.

ya2.png

Яндекс

В общении с нейросетью женская аудитория в целом более вежлива, чем мужская. Женщины примерно на 20% чаще мужчин используют вежливые формулировки и на 25% чаще обращаются к «Алисе» в чате по имени.

Павел Борченко, SL Soft: 80% сотрудников отправляют рабочую информацию в нейросети

Цифровизация

Если говорить о возрасте, то самыми вежливыми оказались пользователи 55 лет и старше. Примерно в 7% их сообщений есть приветствия, благодарности, просьбы и обращения к «Алисе» по имени. Меньше всего такое поведение характерно для молодых людей 18-24 лет, они демонстрируют вежливость по отношению к нейросети почти в три раза реже старшего поколения.

Самые вежливые пользователи живут в Ростове-на-Дону: они на 20% чаще употребляют слова вежливости и обращаются к «Алисе по» имени, чем жители городов-миллионников в среднем. На втором и третьем месте — Краснодар и Новосибирск. Меньше всего склонны к учтивому обращению с нейросетью красноярцы — они на 10% реже, чем в среднем по городам-миллионникам, проявляют вежливость в чате с «Алисой». За ними следуют самарцы и москвичи.

Что касается грубости, то пользователи не стесняются употреблять при «Алисе» матерные слова (не обязательно в ее адрес), могут послать нейросеть в разные места или грубо пошутить, в том числе цензурно. В первый день общения с «Алисой» доля таких сообщений составляет 2% от всего потока запросов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Борченко, SL Soft: 80% сотрудников отправляют рабочую информацию в нейросети

В Англии стала незаконной 30% комиссия на приложения для iPhone и iPad

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Нейросети уничтожают интернет. Масштабный сбой устроила не Amazon, а кривой ИИ, заменивший живых ИТ-шников

Обзор: Корпоративные почтовые решения 2025

Взломана база данных поставщиков БПЛА в украинскую армию, военную разведку и госбезопасность

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще