МТС расширила гигабитную сеть интернета ещё для 7 тыс. татарстанцев

МТС сообщила о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в Набережных Челнах. Доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с и возможность ежемесячно экономить до 40% на цифровых сервисах получили жители в 31 многоквартирном доме города.

Гигабитная сеть МТС впервые появилась в десяти домах 38 комплекса, включая многоэтажки в ЖК «Парус» и ЖК «Вертикаль». Специалисты МТС установили здесь новое телеком-оборудование, которое дает возможность подключить интернет и телевидение по одному кабелю. Благодаря высокой пропускной способности, поддерживать стабильно высокую скорость интернета на любом домашнем устройстве у каждого члена семьи удается даже в период вечерних пиковых нагрузок.

В 21 многоквартирном доме 19 комплекса специалисты МТС провели технические работы по модернизации оборудования. Возможности новой гигабитной сети позволяют челнинцам с комфортом пользоваться интернетом с любого количества гаджетов, смотреть видео онлайн в UltraHD-качестве без «зависаний», за секунды скачивать «тяжелый» контент и играть в онлайн-игры. Кроме того, теперь татарстанцы смогут ежемесячно экономить на связи до 40% при одновременном подключении телевидения, высокоскоростного домашнего интернета и мобильной связи МТС.

