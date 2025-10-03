Brand Analytics и Dream Job объединяют усилия для мониторинга репутации работодателей

Brand Analytics, лидирующая система мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ согласно рейтингу Adindex, и Dream Job, крупнейший в России сервис с отзывами сотрудников и данными о зарплатах, объявляют о сотрудничестве в области мониторинга HR-репутации работодателя.

Расширенная интеграция данных Dream Job в Brand Analytics позволит бизнесу в реальном времени видеть восприятие своего HR-бренда с учетом данных Dream Job с соответствующей маркировкой отзывов. Данный функционал позволяет работодателям оперативно анализировать репутацию компании среди текущих и бывших сотрудников, выявлять проблемные зоны с восприятием бренда, эффективно управлять обратной связью и — как итог — укреплять HR-бренд, повышая привлекательность компании для лучших специалистов. Ранее отзывы и оценки работодателей уже были доступны пользователям системы, но теперь они надежно поступают напрямую от партнера.

Константин Никонов операционный директор Dream Job:

«Миссия Dream Job — сделать рынок труда в России более прозрачным и честным. Партнёрство с Brand Analytics поднимает аналитику репутации работодателей на новый уровень, обеспечивая лучшую полноту и скорость анализа отзывов с Dream Job непосредственно в аналитической системе. Понимание восприятия компании ее текущими и бывшими сотрудниками — мощный инструмент для построения сильного HR-бренда».

В Brand Analytics существует отдельный HR-фильтр, который собирает данные с профильных площадок с отзывами сотрудников. Теперь HR-фильтр охватывает и такой крупнейший сервис о работодателях, как Dream Job. Другая важная часть репутационных сигналов звучит за пределами работных ресурсов — в соцсетях, на форумах, в мессенджерах и на других площадках соцмедиа. За выделение на этих источниках высказываний пользователей, указавших в своем профиле вашу компанию в качестве работодателя, в системе Brand Analytics отвечает HR-тег. Использование HR-фильтра и HR-тега закрывает большую часть задач, связанных с мониторингом HR-репутации.

Марина Попова - директор клиентского департамента Brand Analytics:

«Мы видим растущий запрос бизнеса на управление HR-брендом. Интеграция с Dream Job позволяет расширить наши возможности по анализу репутации работодателя на работных сайтах. А вместе с аналитикой мнений работников в соцсетях наши пользователи получают наиболее полный функционал на рынке для работы со своим HR-брендом».

Партнерство Dream Job и Brand Analytics усиливает для компаний и возможность детально отслеживать HR-репутацию конкурентов. Работодатели могут выявлять сильные и слабые стороны конкурирующих брендов, изучать их практики мотивации и найма. И в итоге формировать наиболее интересное для кандидатов ценностное предложение работодателя или EVP.

Грамотное управление HR-брендом помогает снизить риск оттока кадров и усилить собственную стратегию рекрутмента. Дополнительно мониторинг соцсетей позволяет находить сообщества и каналы с нужными профессионалами, лучше понимать их интересы и ожидания и выстраивать с ними результативную коммуникацию.