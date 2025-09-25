Vigo представила российское решение для оценки качества интернет-соединения Merilo by Vigo

Компания Vigo, российский разработчик программного обеспечения для оценки и оптимизации качества сетей, объявила о запуске нового мобильного приложения Merilo by Vigo.

Merilo by Vigo — это современное решение для измерения скорости и качества интернет-соединения на мобильных устройствах. Приложение позволяет пользователям быстро и точно оценивать параметры подключения, важные для комфортного использования онлайн-сервисов.

Ключевыми особенностями приложения являются: комплексная оценка скорости загрузки и отдачи данных, тестирование качества потоковой передачи видео, измерение сетевых параметров для онлайн-игр, а также анализ результатов и персональные рекомендации по улучшению качества связи у пользователя.

Компания Vigo более 12 лет работает в области оценки пользовательского опыта. В 2014 г. компания разработала и внедрила методику по измерению качества сетей на основе реальных метрик пользовательского опыта в интернет-сервисах, которая стала основой технологической платформы Vigo, объединяющей интернет-сервисы и операторов связи с единой миссией — обеспечить абонентам максимально высокий уровень связи.

В условиях растущего спроса на онлайн-сервисы Vigo предлагает пользователям инструмент для оценки качества интернет-соединения. Приложение Merilo by Vigo станет альтернативой существующим решениям на российском рынке. Android-версия уже доступна в RuStore. В AppGallery появится в сентябре, iOS- и веб-версии планируются к релизу в ноябре 2025 г.

«Запуская Merilo, мы нацелены дать пользователям инструмент, который показывает реальное качество их сети в сценариях повседневного использования — от просмотра фото и видео до онлайн-игр. С момента основания, наша компания разрабатывает продукты по оценке пользовательского опыта в сфере связи, и Merilo by Vigo — логичное продолжение этой работы. Нашей целью было сделать приложение максимально простым для пользователя, но при этом сохранить точность измерений и экспертный уровень анализа. Мы уверены, что Merilo поможет каждому понять, как работает его интернет, и получить рекомендации, которые реально влияют на качество связи», — отметил Антон Прокопенко, директор по продуктам Vigo.