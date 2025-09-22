Разделы

ПО Кадры Цифровизация Электроника
|

Студенты Университета Иннополис получили 1 млн рублей за разработку прототипа медицинского симулятора бронхоскопии

Студенты Университета Иннополис получили 1 млн рублей за разработку прототипа медицинского симулятора бронхоскопии. Графический интерфейс программного обеспечения, созданного учащимися российского ИТ-вуза, реалистично отображает бронхоскоп внутри бронхов и позволяет управлять им, отслеживая процент исследования органа, а также имитирует извлечение постороннего предмета зажимом. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис.

В команду, создавшую прототип софта бронхоскопа, вошли студенты третьего курса программы «Анализ данных и искусственный интеллект» Университета Иннополис Родион Крайнов и Эмиль Горячих и студент тртьего курса по направлению «Медицинская кибернетика» Нижегородского университета им. Лобачевского Владимир Болотов. На разработку у них ушло три месяца, включая консультации со специалистами, изучение реального процесса бронхоскопии и медицинских материалов.

Родион Крайнов, студент Университета Иннополис: «Мы объединили технический опыт с медицинскими знаниями для создания реалистичного продукта — проанализировали рынок, изучили существующие решения и разработали первый интерфейс. Нам пришлось практически с нуля смоделировать физику инструмента и детально проработать текстуры 3D-модели бронхов, чтобы добиться большего сходства с настоящим бронхоскопом. Если все сложится удачно, мы планируем довести продукт до стадии публикации: исправим ошибки, улучшим управляемость, добавим анимации и доработаем визуальную часть. Наша цель — превратить прототип в полноценный коммерческий продукт».

Владимир Лавров, Softline: Мы ставим на кластерную модель в эпоху системной цифровизации
Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации

Телеком-оператор «Миранда-медиа» сменил гендиректора на топ-менеджера «Ростелекома»

Артем Сычев, «РТ-Информационная безопасность»: Через пару лет стоимость услуг информационной безопасности снизится благодаря автоматизации и широкому внедрению ИИ

В России решили проблему пространственной поддержки, чтобы печатать на 3D-принтере крупные и сложные объекты

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов

Россия полностью обеспечит себя химикатом, нужным для производства электроники

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще