Покупки экшн-камер летом увеличились в 1,4 раза на фоне роста туризма

«Яндекс Маркет» зафиксировал рост спроса на экшн-камеры — их покупки на маркетплейсе в июне-августе 2025 г. выросли в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Чаще всего покупатели выбирали водонепроницаемые модели с широкоугольным объективом и разрешением 4K, а также панорамные камеры с возможностью сьемки на 360 градусов. В топ-3 самых популярных бренда вошли DJI, Insta360 и GoPro. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Летний рост интереса к экшн-камерам может быть связан с тем, что россияне стали чаще путешествовать и снимать видео для соцсетей. По данным «Яндекс Путешествий», летом 2025 г. бронирований отелей стало в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Все чаще туристы берут камеры с собой, чтобы запечатлеть яркие моменты и сохранить атмосферу поездки.