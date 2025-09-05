Повышен уровень безопасности для учащихся в «Сферуме» в Mах

Повышен уровень безопасности для учащихся в «Сферуме» в Mах. С началом нового учебного года для пользователей с ролью «учащийся» по умолчанию будет работать «Безопасный режим». Это позволит повысить защищенность коммуникаций по учебе, поддерживая комфортную среду для детского общения. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Безопасный режим» предполагает по умолчанию выставленные настройки приватности – «Контакты». Это означает, что найти и связаться с пользователем можно только в случае, если у его собеседника есть контакт пользователя в Мах. Также учащимся смогут написать одноклассники и педагоги из школы. В образовательном пространстве «Сферум» в Мах доступны контакты образовательной организации, где обучается пользователь. Все контакты верифицируются администратором школы или синхронизируются с данными из электронного дневника.

«Безопасный режим» позволяет скрывать профиль от поиска по номеру телефона, блокировать входящие вызовы от незнакомых пользователей, а также отключать приглашения в чаты от посторонних. При желании скорректировать настройки можно будет в разделе «Приватность».

«Сферум» при поддержке Минпросвещения России успешно завершил все интеграционные процессы в национальный мессенджер Мах. С нового учебного года образовательное пространство поэтапно становится доступным для пользователей, начиная с пилотных регионов.