«Гигант» усиливает позиции на рынке кибербезопасности – получена двойная лицензия ФСТЭК

ИТ-компания «Гигант — Компьютерные системы» получила право на комплексное оказание услуг и разработку собственных решений в сфере технической защиты конфиденциальной информации и персональных данных. Об этом CNews сообщили представители компании «Гигант — Компьютерные системы»

Получение лицензии ФСТЭК — это строгий аудит всех бизнес-процессов компании. Партнерство с лицензированным вендором минимизирует риски, обеспечивает соответствие требованиям 152-ФЗ и 187-ФЗ, и, как следствие, защищает бизнес от многомиллионных штрафов и репутационных потерь. «Гигант» подтвердил свой статус, получив две важные лицензии

Первая лицензия – на деятельность по технической защите конфиденциальной информации. Это означает, что «Гигант» обладает верифицированными государством компетенциями и квалифицированным персоналом для полного цикла работ с данными, составляющими коммерческую, служебную или иную тайну, а также с персональными данными. Теперь компании могут доверить «Гиганту»: полное сопровождение процессов хранения и обработки персональных данных с гарантией соблюдения всех нормативных требований, построение отказоустойчивых и безопасных облачных сред (защищенное облако), а также внедрение оборудования и программ для защиты данных. Каждый проект будет реализован с учетом последних требований регуляторов и лучших отраслевых практик, что снимает с руководства компаний-заказчиков нагрузку по обеспечению compliance.

Вторая лицензия — на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации. Она подтверждает, что собственные технологические решения «Гиганта» соответствуют высшим стандартам качества, эффективности и безопасности и открывает принципиально новое направление деятельности. А именно: возможность участия компании в государственных и корпоративных тендерах на поставку и внедрение СЗИ. Это не только расширяет портфель возможностей компании, но и укрепляет всю экосистему отечественных производителей, предлагая заказчикам проверенную альтернативу импортным решениям.

Сергей Семикин, генеральный директор компании «Гигант — Компьютерные системы»: «В условиях ужесточения регуляторных требований и роста киберугроз российские компании ищут надежных технологических партнеров, обладающих не только экспертизой, но и официальным правовым статусом для работы с конфиденциальной информацией. Ответом на этот запрос стало стратегическое достижение компании «Гигант – Компьютерные системы»: получение пакета лицензий ФСТЭК России. Это событие выводит компанию в узкий круг интеграторов, способных оказывать максимально полный спектр услуг в области защиты данных и участвовать в наиболее значимых государственных и коммерческих проектах».

