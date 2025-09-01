Разделы

«Билайн» запустил новый формат франшизы

«Билайн» начал развивать новый формат розничной франшизы — Shop in Shop. Это решение позволяет открывать компактные фирменные зоны внутри действующих магазинов партнёров и нацелено в первую очередь на малые и средние города, где у оператора нет собственной розницы.

Shop in Shop стал новым этапом развития прежней концепции «Франшиза лайт». Формат предполагает интеграцию брендированной зоны оператора в инфраструктуру уже работающего магазина. Минимальный объём инвестиций — порядка 300 тыс. руб. в Москве, в регионах эта цифра ниже, что делает вход в партнёрство доступным для малого и среднего бизнеса.

Фирменная зона включает стойку ресепшн, витрины с SIM-картами, смартфонами и аксессуарами, а также сотрудника, который оказывает весь спектр услуг — от подключения абонентов и смены тарифа до восстановления SIM-карт.

«Shop in Shop — это новый этап развития нашей розничной модели. Мы хотим быть ближе к клиенту даже в тех населённых пунктах, где пока нет возможности открыть полноценный салон связи. Благодаря лёгкой интеграции и компактному формату мы предлагаем партнёрам быструю точку входа в телеком-рынок, а клиентам — доступ к качественному сервису рядом с домом», — отметил Иван Парамонов, начальник отдела по развитию франчайзинга «Билайна».

Уже работает более 50 точек Shop in Shop «Билайна», до конца 2025 г. их число увеличится минимум на 30. Пилотный проект в Москве реализуется совместно с небольшой сетью, специализирующейся на продаже мобильных аксессуаров.

Формат ориентирован на партнёров, заинтересованных в гибких решениях без затрат на аренду отдельных помещений. Наиболее перспективными территориями для масштабирования Shop in Shop в компании называют малые города с устойчивым спросом на услуги связи, но без развитой инфраструктуры салонов.

На сегодняшний день розничная сеть «Билайна» включает 1565 собственных офиса и 964 франшизных.

