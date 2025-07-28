Разделы

ПО Софт
|

В «Комплексе экологических задач» повышена безопасность хранения параметров подключения к базе данных мониторинга окружающей среды

В КБ «Панорама» разработан «Комплекс экологических задач» версии 15.4.4. В новой версии реализован механизм ведения списка выполненных подключений к базе данных «Экология». Обновленный «Комплекс» позволяет ускорить начало работы с проектом мониторинга экологической обстановки, предоставив для подключения к БД сохраненные параметры аутентификации. Для обеспечения сохранности конфиденциальной информации параметры подключения хранятся в файле XML для текущего пользователя в зашифрованном виде. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

«Комплекс» осуществляет обработку и анализ массива информации экологического мониторинга, накопленного в базе данных «Экология». Программа устанавливается дополнительно к ГИС «Панорама» и позволяет оценивать состояние наблюдаемых процессов, явлений или событий, используя результаты ретроспективного анализа пространственных данных. Мониторинговые измерения могут проводиться как на стационарных пунктах наблюдения, так и в ходе полевых выездов. Во время наблюдений фиксируется сразу несколько показателей, позволяющих комплексно охарактеризовать объект мониторинга.

Кирилл Булгаков, «Нота», «Т1»: Речь идет не просто о создании продуктов, а о становлении полноценного вендора
Технологии идей

Система настроек дает возможность группировать показатели в зависимости от направления наблюдений, включая контроль за загрязнением атмосферного воздуха, водных объектов, почвы, состояния недр, биологических ресурсов, радиационной обстановки, земель, многолетней мерзлоты, отходов производства и потребления, содержания угольной пыли, объектов животного мира и других факторов. Для оценки состояния сети наблюдательных пунктов предусмотрена визуализация их схемы, где с помощью специальных условных знаков на топографической карте отображается текущий статус каждого пункта.

Новая версия Комплекса экологических задач доступна на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений

В «Аэрофлоте» остановлены полеты. Хакеры заявили об уничтожении ИТ-инфраструктуры авиакомпании

«Базис» представил обновлённую систему хранения данных

Россия под атакой. Излюбленной целью кибершпионов стал госсектор

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн

Google выпустила инструмент для ленивых программистов, которые не умеют и не хотят писать код. Видео

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

Самые новые технологии в электромобилях в 2025 году: модные опции или необходимость?

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

Показать еще

Наука

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче
Показать еще