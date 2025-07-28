В «Комплексе экологических задач» повышена безопасность хранения параметров подключения к базе данных мониторинга окружающей среды

В КБ «Панорама» разработан «Комплекс экологических задач» версии 15.4.4. В новой версии реализован механизм ведения списка выполненных подключений к базе данных «Экология». Обновленный «Комплекс» позволяет ускорить начало работы с проектом мониторинга экологической обстановки, предоставив для подключения к БД сохраненные параметры аутентификации. Для обеспечения сохранности конфиденциальной информации параметры подключения хранятся в файле XML для текущего пользователя в зашифрованном виде. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

«Комплекс» осуществляет обработку и анализ массива информации экологического мониторинга, накопленного в базе данных «Экология». Программа устанавливается дополнительно к ГИС «Панорама» и позволяет оценивать состояние наблюдаемых процессов, явлений или событий, используя результаты ретроспективного анализа пространственных данных. Мониторинговые измерения могут проводиться как на стационарных пунктах наблюдения, так и в ходе полевых выездов. Во время наблюдений фиксируется сразу несколько показателей, позволяющих комплексно охарактеризовать объект мониторинга.

Система настроек дает возможность группировать показатели в зависимости от направления наблюдений, включая контроль за загрязнением атмосферного воздуха, водных объектов, почвы, состояния недр, биологических ресурсов, радиационной обстановки, земель, многолетней мерзлоты, отходов производства и потребления, содержания угольной пыли, объектов животного мира и других факторов. Для оценки состояния сети наблюдательных пунктов предусмотрена визуализация их схемы, где с помощью специальных условных знаков на топографической карте отображается текущий статус каждого пункта.

Новая версия Комплекса экологических задач доступна на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».