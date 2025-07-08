«Яндекс» запустил модули для быстрого подключения «Яндекс Пэй» и «Сплита» к конструкторам сайтов

Предприниматели и интернет-магазины теперь могут подключить оплату через «Яндекс Пэй» с кешбэком баллами «Плюса» и оплату частями в «Сплит» — меньше чем за час. «Яндекс Пэй» разработал бесплатные готовые модули к популярным CMS-системам и конструкторам сайтов, включая Wordpress, Tilda, OpenCart, «1С-Битрикс», Joomla и другие. Эти платформы используют для создания сайтов большинство российских предпринимателей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Пэй».

Модули — это готовые решения, которые экономят время: не нужно привлекать разработчиков или вручную настраивать интеграцию по API. Чтобы начать принимать оплату, достаточно зарегистрироваться в личном кабинете «Яндекс Пэй» для бизнеса, подать заявку на подключение сервисов «Яндекс Пэй» и «Сплит» и после ее подтверждения установить модуль через маркетплейс CMS.

Модули от «Яндекс Пэй» позволяют проводить как полную оплату — с кешбэком баллами «Плюса», так и оплату частями — в «Сплит», а также оформлять полные и частичные возвраты. Для удобства покупателей теперь есть бейджи и виджеты — их можно показывать на карточках товаров. Они подскажут, сколько баллов «Плюса» можно получить в качестве кешбэка и есть ли возможность оплатить товар в «Сплит».