Разделы

Бизнес Кадры
|

Работодатели признали, что основной причиной ухода сотрудников остается низкая зарплата

По результатам опроса, проведенного экспертами hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, среди около 200 российских компаний, 71% работодателей считают, что главной причиной, побуждающей сотрудников задумываться об уходе с работы, является низкий уровень заработной платы. На втором месте по значимости – перегрузка и стресс (57%), а замыкает тройку – отсутствие карьерных перспектив (43%). Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Кроме того, работодатели отмечают, что на решение сотрудников уйти влияют такие факторы, как некомфортные условия труда (42%), неприятная атмосфера в коллективе (41%) и бюрократия с плохо выстроенными бизнес-процессами (39%). Среди других причин также называются плохие отношения с руководством (36%), кадровые перестановки (23%), непривлекательные рабочие обязанности (14%).

hh1.jpg

hh.ru

Вместе с тем компании все активнее работают с сотрудниками, находящимися на этапе выгорания или недовольства. Почти половина (46%) регулярно проводят беседы с руководителями и сотрудниками, а 36% предлагают пересмотреть рабочую нагрузку. Более трети работодателей (31%) предоставляют дополнительные возможности для отдыха и восстановления, а 28% проводят диагностику уровня вовлеченности, например, через дополнительные опросы.

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений
Телеком

Тем не менее, четверть опрошенных компаний пока не занимаются вопросами поддержки сотрудников в состоянии выгорания.

«Результаты опроса подтверждают, что для эффективного удержания кадров работодателям важно не только работать с зарплатным вопросом, но и создавать комфортные условия труда, а также своевременно выявлять и снижать риски профессионального выгорания», – сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Курасов, «Финам»: Российские ИИ-модели сегодня конкурентоспособны на глобальном уровне

Российские Windows-сисадмины спасены от инфляции. Зарплаты стремительно растут, требования стоят на месте

Владимир Зимовцев, «Сибур»: Цифровые платформы приближают сырьевой суверенитет

Мигрантам без биометрии в России начинают поэтапно отключать мобильную связь

Андрей Гулидин, «Т1 Иннотех»: Полное импортозамещение в сфере финансовых технологий вполне осуществимо, хотя и потребует времени

«Яндекс» обнулил цены на большинство функций нейросети «Алиса»

Конференции

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Показать еще

Наука

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое
Показать еще