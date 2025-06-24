ДОМ.РФ представил новый сервис аналитики «Ценовая карта»

Группа ДОМ.РФ запустила новый сервис для бизнеса по интерактивной аналитике «Ценовая карта новостроек». Об этом рассказала руководитель по развитию цифрового бизнеса «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) Анна Богдашкина в рамках сессии «Цифровой след покупателя: как аналитика данных меняет рынок недвижимости» форума «Движение» в Сочи.

Отчёт охватывает широкий спектр данных о ценах на недвижимость в различных регионах страны, включая информацию о средних ценах за квадратный метр, динамике продаж и цен, а также сравнительный анализ по типам недвижимости.

«Это обновлённая версия аналитического сервиса «Про Дома» — масштабного инструмента для анализа рынка недвижимости. Отчёт строится на основе проверенных данных Единой информационной системы жилищного строительства, а также экспозиции ведущих маркетплейсов. Интерактивная карта включает детальную информацию о продажах, ценах и предложении квартир, нежилых помещений и машиномест на уровне отдельных ЖК или выбранных земельных участков», — подчеркнула Анна Богдашкина.

Ценовая карта позволяет проводить геоанализ в разрезе кадастровых кварталов. В интерактивной информационно-аналитической панели рассчитаны их ценовые характеристики: количество проданных квартир, средние цены, экспозиция на классифайдах в разрезе классов жилья, ЖК и застройщиков. Инструмент позволит оценить наиболее интересные для застройщиков локации и определить оптимальные характеристики для них.

«Ценовая карта» полезна для всех участников рынка, включая застройщиков, банки и агентства недвижимости. Использование интерактивной аналитики поможет оценивать инвестиционную привлекательность будущих проектов, прогнозировать продажи квартир и управлять собственным ценообразованием», — добавил генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

Сервис аналитики «Про Дома» был запущен компанией ДОМ.РФ в 2021 году. На сегодняшний день сервисом пользуются несколько сотен компаний в более чем 70 регионах России. Подробнее о сервисе — на https://продома.дом.рф/f/landing/