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Банк «Кубань Кредит» и АО «ФлексСофт» заключили стратегическое партнерство для развития FinTech-решений и подписали договор о внедрении в банке инновационной Платформы FXL

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) Банк «Кубань Кредит» и АО «ФлексСофт» подписали Меморандум о стратегическом партнерстве.

Документ закрепляет намерение сторон развивать долгосрочное сотрудничество в сфере финансов и передовых технологий, направленное на повышение операционной эффективности, улучшение клиентского сервиса и ускорение разработки новых цифровых продуктов.

Меморандум подписали председатель правления Банка «Кубань Кредит» Александр Калинич и генеральный директор компании ФлексСофт Аркадий Лобас.

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Важным практическим шагом в реализации стратегического партнерства Банка «Кубань Кредит» и ФлексСофт станет внедрение в банке флагманского продукта вендора — инновационной Платформы FXL. Соответствующий договор был также подписан на ПМЭФ 2025. Переход на Платформу FXL поможет банку оптимизировать внутренние бизнес-процессы, обеспечить масштабируемость ИТ-инфраструктуры и повысить качество обслуживания клиентов.

Александр Калинич, председатель правления Банка «Кубань Кредит»:

«Опыт компании ФлексСофт в области цифровой трансформации, помноженный на банковскую экспертизу Банка «Кубань Кредит» приведут к нашим общим успехам. Уверен, что подписанный Меморандум станет прочной основой для развития наших компаний. Рассчитываю, что автоматизированная банковская система от компании ФлексСофт, которую мы планируем внедрить в нашем банке, позволит нам существенно упростить действующие банковские процессы, выйти на новый уровень скорости работы и защищенности нашего банка».

Аркадий Лобас, генеральный директор компании ФлексСофт:

«Традиционно площадка Петербургского международного экономического форума выступает на только зоной коммуникаций и информационного взаимодействия, но и местом, где заключаются соглашения и формируются новые партнерские отношения. Сегодня мы подписали Меморандум о партнерстве с Банком «Кубань Кредит», который предполагает не только внедрение Платформы FXL в банке, но и взаимодействие по целому ряду направлений. Эффект всегда достигается в синергии. В данном случае речь идет о партнерстве, где мы получим банковские компетенции для развития нашей системы, а банк получит технологические возможности нашей платформы для развития своего бизнеса»

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