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Россияне чаще всего меняют планы за пару дней: «Яндекс Афиша» раскрыла данные по возвратам билетов на развлекательные мероприятия

Россияне чаще всего меняют планы за пару дней: «Яндекс Афиша» раскрыла данные по возвратам билетов на развлекательные мероприятия. Такой вывод в сервисе сделали на основе данных об использовании «Гарантии возврата» — функции, позволяющей пользователям застраховать билеты и вернуть их полную стоимость, если по какой-то причине не получается попасть на событие. Хотя вернуть билеты можно сразу после покупки, чаще всего аудитория сервиса начинает делать это за четыре дня до мероприятия. Больше всего возвратов происходит за один-два дня до события. В день мероприятия билеты обычно возвращают за один-четыре часа до начала. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В мае «Яндекс Афиша» начала тестировать новый страховой сервис, компенсирующий полную стоимость билетов на развлекательные мероприятия, включая сервисный сбор. Из числа пользователей, успевших протестировать новую услугу, чаще всего меняются планы у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Среди регионов лидерами по возвратам стали Екатеринбург и Краснодар.

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Преимущественно за возвратом билетов обращаются россияне в возрасте 25-34 лет (40%), 35-44 лет (почти 26%) и 18-24 лет (почти 19%). Чаще всего пользователи сервиса возвращали билеты на концерты, театральные постановки и стендап-шоу. На данный момент уже есть возможность застраховать билеты на большинство мероприятий, доступных на сервисе.

«Ранее мы предполагали, что к концу лета "Гарантия возврата" будет доступна около 50% аудитории сервиса. Однако после успешного тестирования, начавшегося в мае, было принято решение сделать её доступной для всех пользователей Яндекс Афиши уже сейчас. Приходящие запросы на возврат билетов показывают, что эта услуга и правда очень востребована», — сказал Данил Гребенев, руководитель «Яндекс Афиши».

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