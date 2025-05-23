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75% интернет-пользователей используют настройки приватности

«ВКонтакте» изучила, как меняется отношение пользователей к приватности в онлайне. Один из устойчивых трендов — осознанный подход к цифровому пространству: пользователи все чаще управляют настройками приватности и формируют комфортную среду общения. Об этом CNews сообщили представители VK.

Исследование проведено в апреле 2025 г. методом онлайн-опроса, в нем приняли участие более 1 000 респондентов из разных городов России.

Для 54% опрошенных личные границы в интернете — это прежде всего возможность самостоятельно контролировать, кто может писать им сообщения и видеть их профиль. 46% предпочитают делиться личным только с теми, кому доверяют, а 44% — общаться без давления и ожиданий. 42% считают важной возможность настраивать платформу под себя. Женщины чаще обращают внимание на атмосферу в комментариях: 44% из них хотят фильтровать токсичные реплики, по сравнению с 30% у мужчин. Также 22% женщин хотят контролировать, кто может оставлять реакции, комментарии и лайки к их постам, тогда как у мужчин этот показатель — 14%.

Чаще всего пользователи защищают личные границы, скрывая информацию о себе — это отметили 67% опрошенных. Самые распространенные способы: ограничение видимости профиля и использование никнейма вместо полного имени. Каждый второй молодой пользователь от 18 до 24 лет отправляет исчезающие сообщения — это способ сохранить личный комфорт и выйти из общения, когда хочется.

75% пользователей «ВКонтакте» используют функции приватности для комфортного общения. Чаще всего пользователи ограничивают доступ к аудиозаписям — это самая востребованная настройка приватности. В топ популярных опций также входят ограничения на звонки, личные сообщения, просмотр профиля, видеозаписей и архивация старых постов. Наиболее активно настраивают приватность молодые мужчины от 20 до 26 лет. За ними следуют женщины от 30 до 36 лет, которые давно пользуются платформой и чаще ограничивают список людей, которые могут им писать. Подростки до 20 лет настраивают приватность реже других.

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Цифровизация

Для того чтобы помочь пользователям оградить себя от негатива, «ВКонтакте» использует алгоритмы, которые автоматически скрывают недружелюбные комментарии. Платформа усилила автоматическую модерацию — за последний год нейросеть стала на 49% эффективнее определять и скрывать потенциально недружелюбные комментарии, обеспечивая комфорт в обсуждениях. 51% пользователей предпочитают не открывать такие комментарии.

«Пользователи все чаще осознанно выстраивают свое цифровое пространство: настраивают приватность, выбирают, с кем делиться личным, и делают цифровые паузы — в том числе с помощью режима «Личное пространство». С момента запуска его включили более 3 млн раз, чтобы на время ограничить круг общения и отдохнуть от лишнего внимания. Это не про закрытость, а про уважение к личным границам. Наша задача — предоставлять удобные и понятные инструменты, чтобы человек сам решал, как выстраивать свое присутствие в соцсети — от круга общения до видимости контента», — отметила руководитель направления проектной деятельности департамента модерации и взаимодействия с пользователями Александра Митрохина.

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