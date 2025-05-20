Разделы

Безопасность Цифровизация Искусственный интеллект
|

Большинство компаний не оценивают безопасность ИИ-инструментов перед внедрением

67% компаний, внедряющих ИИ-инструменты в бизнес-процессы, не проводят предварительную оценку их защищенности и влияния на безопасность информационной инфраструктуры. Эксперты «Информзащиты» указывают, что компании приоретизируют скорость внедрения, из-за чего обеспечение защищенности использования искусственного интеллекта происходит только тогда, когда он уже внедрен в систему. Об этом CNews сообщили представители «Информзащиты».

Самым распространенным инцидентом ИБ, связанным с внедрением ИИ-инструментов, является утечка данных. С такими проблемами сталкивались около 80% компаний. Пренебрежение оценкой рисков информационной безопасности ведет к тому, что решение на основе искусственного интеллекта может получить доступ к конфиденциальной информации, которая не требуется модели для работы, передавать информацию через API или хранить ее в ненадежных базах данных. Все это повышает риски взлома, усложняет контроль за информацией, а в отдельных случаях ведет к прямому сливу данных.

По данным «Информзащиты», компании также часто сталкиваются с prompt injection – атаками, когда промпт сформулирован таким образом, чтобы изменить поведение ИИ-модели и получить результат, который необходим злоумышленникам. Это может быть использовано для получения конфиденциальной информации, размещения вредоносного ПО в информационной инфраструктуре, изменения тех или иных настроек безопасности. С такими инцидентами столкнулись свыше 40% компаний, внедряющих ИИ-инструменты без предварительной проверки.

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» стабильно работает при нагрузке более 4 000 бизнес-процессов в секунду
Цифровизация

Специалисты интегратора отмечают, что чаще всего целями атак через уязвимости решений на основе искусственного интеллекта становятся предприятия малого и среднего бизнеса. Они используют ИИ для оптимизации бизнес-процессов и замены части сотрудников, что ведет к необходимости оперативно внедрять технологию зачастую в ущерб информационной безопасности. Согласно статистике, более 90% атак через уязвимости в ИИ-инструментах приходится на малые и средние предприятия.

Эксперты «Информзащиты» рекомендуют проводить предварительную оценку защищенности ИИ-инструментов и их влияния на информационную безопасность всей инфраструктуры. Эффективными инструментами станут проведение аудита информационной безопасности и пентестов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Объектные хранилища вместо классических СХД: почему российский бизнес выбирает on-premise

Microsoft придумала хитрый способ перевести всех на Windows 11. Вышло кривое обновление для Windows 10, которое ломает систему. Починить сможет не каждый

В мире популярны IPD-платформы: приживутся ли они в России?

Российские iPhone под угрозой массового взлома из-за отечественных программистов. Они пишут небезопасные приложения

Хождение по мукам: импортозамещение СУБД в высоконагруженных системах

Создан шифровальщик, внедряемый прямо в микрокод процессоров

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153