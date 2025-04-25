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Wildberries и Russ пресекла мошенническую схему с рассылкой вредоносных вложений

Команда безопасности Wildberries и Russ выявила многоуровневую мошенническую схему с рассылкой вредоносных вложений. Главная цель злоумышленников – установить на смартфон клиента программу, которая позволяет получить удаленный доступ к устройству. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

В I квартале 2025 г. таких атак стало существенно больше, однако благодаря системе защиты Wildberries ущерб был сведен к нулю. Мошенники отправляли пользователям через мессенджеры файлы, замаскированные под архив с фото (например, с подписью «Посмотри, это ты на фото?»). Под видом архива с фотографиями скрывался вредоносный софт – после его установки программа давала мошенникам полный контроль над телефоном. Используя скомпрометированное устройство ничего не подозревающего клиента, мошенники попадали в его аккаунт и приобретали товары на маркетплейсе.

Wildberries обнаружила угрозу и предотвратил мошенничество за счет двухступенчатой системы защиты клиентов, применяемой на маркетплейсе. На первом этапе операции пользователей анализируются с помощью инструментов искусственного интеллекта, и в случае выявления подозрительной активности – блокируются. В более сложных случаях задействуется вторая ступень защиты – к кейсу подключаются эксперты компании, которые действуют индивидуально в каждом случае и не позволяют мошенникам обойти автоматизированную систему. Благодаря этому 99,9% покупок, сделанных мошенниками, были деактивированы, а попытки украсть более 15 млн руб. – пресечены.

«Несмотря на то, что Wildberries использует многоуровневую систему защиты, полной безопасности можно добиться только вместе: платформа надежна, но пользователю важно сохранять бдительность – не устанавливать неизвестные файлы и внимательно проверять входящие вложения. С самыми популярными схемами обмана можно ознакомиться в нашем Гиде по безопасности», – отметил Игорь Сомов, руководитель Trust & Safety объединенной компании Wildberries и Russ.

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