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Конференция «Данные компании 2025: управление и интеграция»: как эффективно управлять данными в 2025 году?

DATAREON приглашает обсудить самые современные и трендовые подходы к автоматизации процессов интеграции приложений и управления корпоративными данными на конференции «Данные компании 2025: управление и интеграция» 10 апреля в отеле HOLIDAY INN Сокольники в Москве.

В современном мире данные являются важным ресурсом для любой компании. Как и любой другой ресурс, они становятся более ценными после обработки и очистки. Данные лежат в основе принятия решений на всех уровнях, поэтому их низкое качество и отсутствие возможности управлять ими негативно сказываются на всех процессах.

При этом объем и интенсивность обмена данными постоянно растут. Привычные для компании инструменты и методы работы становятся все менее эффективными. Только современный подход может обеспечить бесшовную интеграцию информационных систем компании и высокое качество интеграционного ландшафта, что позволит максимально эффективно решать как ИТ, так и бизнес-задачи компании.

На конференции «Данные компании 2025: управление и интеграция» эксперты отрасли обсудят тренды, курс на импортозамещение, обучение специалистов, прикладные конфигурации и успешные кейсы заказчиков из различных секторов экономики.

В рамках конференции также пройдет панельная дискуссия, организатором которой является TAdviser — крупнейший российский интернет-портал и аналитическое агентство, специализирующееся на исследовании и анализе рынка информационных технологий в России.

Ответы на самые злободневные вопросы отрасли помогут найти приглашенные эксперты из SOFROS, «Сибур Диджитал», Programming Store, Ульяновского Государственного Университета, Systeme Digital и другие.

Ознакомиться с программой и пройти регистрацию на мероприятие вы можете по ссылке.

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