В МФТИ создали ИИ-редактор для быстрой подготовки рукописей в издательствах

Студенты МФТИ разработали и интегрировали систему интеллектуальной обработки рукописей на основе генеративных нейросетей. Этот подход обеспечивает высокую точность анализа, сокращая время обработки текста с одного месяца до 20 минут. Программа работает в пять раз «дешевле» человека, сокращая расходы на первичную вычитку книг в издательствах. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Система способна работать с документами на разных языках, анализируя тексты, изображения и схемы. ИИ-ассистент оценивает рукописи по нескольким параметрам, включая синтаксическую сложность, разнообразие лексики и терминов, а также выявляет фрагменты, требующие корректировки или специальной возрастной маркировки.

Редакторы получают краткое содержание рукописи, пересказ каждой главы, стилистический и лексический анализ текста, а также оценку наличия спорного контента. Это позволяет принимать обоснованные решения о публикации книг с высокой точностью и качеством. Кроме того, ИИ-помощник используется для подготовки технического задания художественным редакторам и создания маркетинговых материалов.

«Основная сложность работы ИИ с такими текстами в том, что общедоступные решения (такие как GPT) не могут обработать книги большого объема, а если их загружать фрагментами, вылезают проблемы с качеством “склейки”. Нашей задачей было разработать уникальный алгоритм, исключающий такие «галлюцинации». Сейчас система учитывает более 100 параметров. Алгоритмы анализируют синтаксическую сложность каждого произведения, разнообразие лексики, распознают фрагменты текста, требующие корректировки, исключения или добавления возрастной маркировки в соответствии с действующим законодательством (например, темы, связанные с насилием, сексом или запрещенными веществами)», — сказал студент ФПМИ МФТИ, основатель студенческого стартапа Metamentor Матвей Пак.

Сейчас ИИ-система апробируется в российском издательстве «Эксмо». Инструмент помогает редакторам в первичной оценке рукописей на этапе отбора книг для публикации, а также в подготовке технического задания для художественных редакторов и специалистов по продвижению. С его помощью удалось оптимизировать процесс оценки рукописей, сократив время анализа и снизив стоимость рецензирования более чем в пять раз.

В ближайших планах команды разработчиков — создание мультиагентной системы с личным кабинетом, которая будет охватывать весь спектр задач редакторов и поддерживать несколько модальностей ИИ-моделей.