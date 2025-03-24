«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост спроса на печатные устройства на рынке России на 42% в 2024 году

«М.Видео-Эльдорадо» проанализировала статистику продаж печатных устройств в 2024 г. По итогам 2024 г. рынок печатных устройств в России увеличился на 42% в количественном выражении и составил 3,3 млн штук по сравнению с 2,3 млн годом ранее. В денежном выражении рынок вырос на 12% и достиг 56 млрд руб. Рост связан с увеличением популярности доступных моделей и активными продажами китайских и российских брендов. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Сегмент принтеров показал максимальный рост в категории печатных устройств. Продажи увеличились на 80% в количественном выражении — с 0,9 до 1,6 млн штук и на 16% в денежном выражении — с 11 до 12 млрд руб. Основной вклад внесли бюджетные модели для домашнего использования.

Продажи многофункциональных устройств (МФУ) также выросли: на 17% в количественном — с 1,4 до 1,6 млн штук и на 11% в денежном выражении — с 39 до 44 млрд руб. Основной спрос обеспечили корпоративные клиенты и малый бизнес, которые переходили на доступные лазерные устройства китайских и российских производителей.

Средняя стоимость печатных устройств снизилась на 21% и составила 17,2 тыс. руб. При этом по принтерам снижение составило 35% — с 11,6 до 7,5 тыс. руб. У МФУ снижение было менее выраженным — на 5%. Это связано с популярностью бюджетных моделей и с расширением ассортимента доступных решений со стороны китайских производителей.

Основными драйверами роста стали принтеры и МФУ российских и китайских брендов, включая Pantum, который показал увеличение продаж на 11% в количественном и на 23% в денежном выражении.

Переориентация спроса на устройства из Китая и России обусловлена снижением доли западных брендов на рынке России. Продажи HP сократились на 6%, Xerox — на 8%, что связано с изменением потребительских предпочтений и официальным уходом части международных производителей с российского рынка.

Среди причин устойчивого роста — увеличение спроса на домашнюю печать и корпоративные решения, рост доверия к новым брендам, а также оптимальное соотношение цены и качества устройств российского и китайского производства. В 2024 г. особенно востребованными стали лазерные устройства с многофункциональностью, которые приобретаются как малым бизнесом и офисами, так и для домашнего использования.