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Количество детских аккаунтов «Яндекса» за год выросло в 1,5 раза

«Яндекс» сообщил, что в конце февраля 2025 г. количество детских аккаунтов в «Яндекс ID» достигло 1,7 млн, что на 54% больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Детский аккаунт – это особый тип аккаунта, для которого в сервисах «Яндекса» действуют дополнительные механизмы защиты детей в цифровой среде. Один из важных механизмов – фильтрация недетского контента. Родитель также может настроить для детского аккаунта доступ к семейной карте и установить лимиты. Если у ребенка есть своя банковская карта, он может привязать ее к аккаунту. Детский аккаунт действует в «Поиске», включая поиск по картинкам, видео и товарам, а также в «Кинопоиске», «Музыке» и «Лавке». Кроме того, эти аккаунты можно использовать в поисковом приложении «Яндекс с Алисой» и в «Яндекс Браузере». Выход из детского аккаунта может быть ограничен кодом, который вводится с телефона родителя.

Детский аккаунт поможет оградить ребенка от контента, не предназначенного для него. «Кинопоиск» будет предлагать детям только фильмы и мультики по возрасту, «Яндекс Музыка» не даст послушать трек с ненормативной лексикой, «Поиск» и «Браузер» уберегут от шок-контента, сайтов и рекламных предложений для взрослых, а также ребенок не сможет открывать вкладки в режиме «Инкогнито».

Детские аккаунты появились в «Яндексе» осенью 2022 г.

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