Доступна новая версия кроссплатформенной консоли управления серверами «1С» – «Пуск».

Компания «ИТ-Экспертиза» выпустила новую версию кроссплатформенной консоли управления серверами «1С» – «Пуск». Номер релиза – 1.2. Об этом CNews сообщили представители компании «ИТ-Экспертиза».

В этой версии сделали основной упор на два направления: повышение безопасности и многопользовательский режим.

Теперь в одном экземпляре «Пуск» могут работать сразу несколько пользователей. Для безопасного доступа к «Пуск» реализовали авторизацию пользователей с использованием логинов и паролей. Логин и хэш пароля хранятся в зашифрованном виде для каждого пользователя отдельно.

Также разработчики повысили безопасность работы в «Пуск» с кластерами «1С»: добавили шифрование конфиденциальных данных, связанных с настройками кэша и cookie, передаваемых по сети; для каждого пользователя «Пуск» учетные данные доступа к кластерам «1С» хранятся в зашифрованном виде в отдельных файлах. Данные авторизации больше не хранятся в cookies браузера, как это было в предыдущих версиях; реализовали кэширование конфиденциальных данных – при повторном подключении к объектам структуры кластера «1С» используются данные из зашифрованных cookies; для каждой пользовательской сессии теперь используется индивидуальное подключение к серверу удаленного администрирования RAS.

Новая версия «Пуск» 1.2 уже доступна для свободного скачивания на официальном сайте компании «ИТ-Экспертиза».