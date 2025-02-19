«Авито Работа»: 45% россиян за последние три года ни разу не работали во время отпуска

«Авито Работа» провела опрос среди более семи тыс. работающих россиян, чтобы узнать их отношение к работе в отпуске. По данным исследования, 45% респондентов за последние три года ни разу не работали во время отдыха. При этом 41% опрошенных иногда вовлекаются в рабочие процессы: четверть респондентов (25%) делали это один или два раза за последние три года, 7% — три-четыре раза, а 9% — более четырех раз. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Интересно, что по результатам аналогичного исследования платформы 2024 г., процент работающих в отпуске россиян был выше — тогда этот ответ выбрали 44% респондентов.

42% россиян признались, что во время отпуска регулярно или иногда продолжают просматривать рабочую почту и сообщения. Чаще представителей других сфер на связи остаются работники архитектуры и дизайна (67%), гостиничного бизнеса и туризма (60%), фитнес- и бьюти-индустрии (59%), а также образования и науки (55%).

Закономерно, наиболее часто полностью отключаются от рабочих процессов в отпуске сотрудники клининга и других бытовых услуг (55%), общепита (44%), административные работники (43%), сотрудники сельского хозяйства, агропромышленности (43%) и производства (42%).

Более половины респондентов — 58% — отвечают на вопросы коллег по работе, если им пишут или звонят. Чаще других на связи с коллегами остаются работники гостиничного бизнеса и туризма (70%), бухгалтерии и финансов (67%), образования и науки (64%). Напротив, сотрудники клининга и других бытовых услуг (32%) и работники общепита (28%) чаще представителей других отраслей обычно не отвечают на вопросы коллег по работе во время своего отпуска.

При этом 19% респондентов признались, что и сами беспокоят коллег в отпуске по рабочим вопросам, а 37% опрошенных россиян делают это, но очень редко. Почти треть (29%) специалистов заявили, что никогда не беспокоят коллег во время их отдыха. В целом большинство (71%) россиян обращаются к своим отдыхающим коллегам с разной периодичностью.

Россияне по-разному воспринимают рабочие ситуации, требующие их участия в отпуске. Четверть (25%) опрошенных сообщили, что с пониманием относятся к необходимости иногда подключаться к рабочим вопросам во время отдыха. Чаще остальных такую готовность выражали сотрудники сфер консалтинга (49%), страхования (42%), продажи и управления недвижимостью (41%), онлайн-торговли (36%), фитнеса и салонов красоты (34%) и также работники искусства и индустрии развлечений (33%). Мужчины (27%) чаще, чем женщины (24%), понимающе относятся к необходимости работать из отпуска.

При этом почти половина (49%) россиян все же стремятся соблюдать строгий баланс работы и личной жизни — для них важно полностью отключаться от рабочих вопросов в отпуске.