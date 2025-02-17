К внутреннему совместительству готовы 4 из 10 работающих

В условиях кадрового голода компании развивают систему внутреннего совместительства, чтобы хотя бы частично покрыть дефицит персонала. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций, а также 1600 трудоустроенных россиян из всех округов страны.

В каждой десятой компании за прошедший год стало больше сотрудников, совмещающих функционал по нескольким позициям. 15% работодателей запустили программы переподготовки, чтобы сотрудники могли совмещать работу на двух позициях, еще столько же компаний планируют внедрить подобную систему обучения. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Резервы для привлечения внутренних совместителей есть: 38% работающих (и не являющихся внутренними совместителями) россиян хотели бы получить дополнительную нагрузку в виде нового функционала. 42% не готовы совмещать несколько должностей: «Я бы, скорее всего, не смогла качественно выполнять свою работу в таких условиях»; «Слишком много обязанностей». Каждый пятый сомневается: «Смотря какая доплата».

Потенциальных совместителей среди мужчин чуть больше, чем среди женщин (40 и 37% соответственно). Россияне в возрасте от 35 до 45 лет готовы стать внутренними совместителями чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше (41%). Среди зарабатывающих до 50 тыс. руб. в месяц больше желающих стать совместителями, чем среди тех, чья зарплата выше (40%). Имеющие среднее профессиональное образование готовы стать внутренними совместителями чаще, чем граждане, закончившие вузы (43 и 39% соответственно).

Среди представителей распространенных профессиональных групп готовность к совместительству чаще демонстрируют инженеры, бухгалтеры, педагоги, администраторы и медицинские сестры.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 194

Время проведения: 21 января – 12 февраля 2025 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.