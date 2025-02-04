Число пользователей финансовых сервисов Т2 выросло за 2024 г. на 36%

T2, российский оператор мобильной связи, фиксирует рост пользователей своих финансовых сервисов в 2024 г. – на 36%. В предыдущем отчетном периоде показатель составлял 20%. Наибольшая динамика наблюдалась в спросе на банковские продукты и услуги страхования. Об этом CNews сообщили представители Т2.

В 2024 г. Т2 запустил на рынок несколько финансовых продуктов в сотрудничестве с крупными банками и инвестиционными копаниями страны в тестовом режиме. Основное отличие новых предложений – кешбэк и бонусы для клиентов за оформление финансовых услуг. Количество выданных в 2024 г. дебетовых и кредитных карт банков-партнеров Т2 увеличилось в 2,5 раза год к году, рост оформленных карт по отдельным банкам достигает 50%.

Перед заключением сотрудничества с банками Т2 проводит анализ продуктов, актуальных для массового рынка, оценивает активность, надежность и digital-возможности потенциальных партнеров, а затем формирует предложение для абонентов. Благодаря взаимодействию банки получают увеличение клиентской базы, а Т2 – удобные для абонентов финансовые решения. На тестовом этапе специалисты оператора применяли механику лидогенерации без сложных технических интеграций и изучали реакцию клиентов на присутствие финансовых решений в приложении Т2, результаты пилота показали рост. Количество пользователей финансовых продуктов в приложении оператора увеличилось на 36% по итогам года.

Также выросли продажи страховых продуктов, включая опцию накопительного страхования – на 60% год к году. Среди возможных к оформлению у клиентов Т2 есть следующие опции: ОСАГО, КАСКО, страхование от несчастных случаев, страхование телефона и др. Целью на 2025 г. Т2 ставит развитие направление fintech и персонализацию набора банковских продуктов в приложении за счет партнерств с финансовыми организациями, синергии big data и машинного обучения.

Елизавета Гусева, директор по развитию финансовых и инновационных сервисов Т2: «В этом году мы будем развивать сервисы и продукты fintech в приложении Т2. Наша цель – сделать этот канал более функциональным в ежедневном использовании и добавить сервисы и продукты, к которым регулярно обращаются наши абоненты. Мы ценим доверие клиентов и хотим обеспечить им максимальное удобство. Для этого Т2 смотрит на рынок и ищет интересных и безопасных игроков для партнерства. В 2024 г. мы подписали ряд меморандумов с ключевыми партнерами, что позволит развивать направление и предлагать абонентам уникальные для рынка продукты».