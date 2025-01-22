Graphic Isource включен в реестр отечественного ПО

Интеллектуальная система Graphic Isource, предназначенная для комплексного управления складом, включена в реестр Реестр российского программного обеспечения, рекомендованного Минцифры России для муниципальных и государственных закупок. Соответствующее решение Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России было принято в конце 2024 г. На сегодняшний день в реестре более 24,3 тыс. различных программ, принадлежащих 9049 российским правообладателям.

Graphiс позволяет полностью автоматизировать и, тем самым, повысить эффективность процессов на складе и производстве: синхронизирует входящие и исходящие потоки транспорта, сокращает затраты и обеспечивает контроль над погрузочно-разгрузочными работами. Цифровое решение поможет на 80% сократить время простоя транспортных средств и снизить до 40% затрат на выполнение погрузочно-разгрузочных операций.

«Цифровизация складских процессов идет достаточно высокими темпами. Система управления складом Graphic была разработана с учетом особенностей промышленных складских операций, уровня подготовки складских работников и юридических нюансов, таких как давальческие материалы, аутсорсинг, собственная техника. Интеграция с транспортными компаниями, ERP-системами и WMS делает Graphic «ядром» в управлении складом. Продукт позволяет видеть, по сути, весь рабочий день на складе, фиксировать полезное время работы транспорта и техники и, в конечном счете, более эффективно управлять процессами и ресурсами», - отметила Мария Балагурова, менеджер продукта Graphiс Isource.

Решение встраивается в любой промышленный интерфейс и интегрируется с разными системами через API.