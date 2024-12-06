Каждый второй покупает новогодние подарки на маркетплейсах на сумму 20-50 тыс. рублей

Половина россиян (49%) планируют выделить на подарки к предстоящему Новому году от 20 до 50 тыс. руб., говорится в исследовании «Яндекс Маркета». Каждый пятый участник опроса (19%) готов потратить 50-100 тысяч рублей, а каждый десятый (11%) — более 100 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Исследование основано на данных опроса 1202 россиян из 17 регионов России в возрасте от 18 лет, а также на данных аналитики «Яндекс Маркета».

Большинство респондентов (43%) предпочитают заказывать подарки на маркетплейсах. Среди других вариантов покупки выбирали оффлайн- (29%) и онлайн-магазины (25%). А каждый пятый (20%) дополняет покупки изделиями, сделанными своими руками.

Готовиться к Новому году 40% участников исследования начинают за две недели до праздника, а треть (28%) — за месяц, в период распродаж. Этот тренд подтверждает и аналитика «Яндекс Маркета»: в распродажу «Черная пятница» — с 29 ноября по 1 декабря — покупатели маркетплейса стали чаще заказывать одежду и обувь, а наибольшим спросом пользовались костюмы и украшения. Спрос также вырос на товары для дома: лидерами стали посуда, предметы для сервировки, новогодние аксессуары и постельное белье.

При этом самые дорогие подарки россияне выбирают для своих вторых половинок (45%), детей (14%) и друзей (12%). Среди популярных категорий для близких лидируют парфюмерия и украшения (по 32%), декор для дома (24%), а также одежда, электроника и товары для ухода за собой (по 18%). Некоторые россияне признаются, что покупают подарки и для себя — об этом сообщили 5% респондентов. В числе таких приобретений: электроника (30%), одежда (19%) и аксессуары (15%).

Сами опрошенные в качестве подарка от близких чаще всего надеются получить деньги (36%), товары для хобби (22%), электронику (20%), билеты на мероприятия (18%) и аксессуары (17%). Половина участников исследования подчеркнули, что предпочли бы не знать заранее, что именно им подарят. Для них гораздо важнее подача, атмосферность и практическая польза подарка.