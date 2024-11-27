ДОМ.РФ представил концепцию платформы данных для развития ИИ в строительстве

На заседании отраслевого клуба по строительству Альянса в сфере ИИ ДОМ.РФ представил концепцию платформы данных для развития искусственного интеллекта в девелопменте. В её основу лёг сервис обучения ИИ-моделей для разработчиков и владельцев ИТ-систем с искусственным интеллектом.

Концепция разработана участниками Экспертной группы Минстроя России по ИИ, которую возглавляет ДОМ.РФ. Будущий «полигон данных» может использоваться для оптимизации инвестиционно-строительного цикла, а также для анализа и прогнозирования потребностей отрасли жилищного строительства в материальных, трудовых и других ресурсах.

«Основой развития искусственного интеллекта являются данные, без них ИИ-модели не смогут обучаться. Создание единой платформы поможет быстрее развивать искусственный интеллект в строительстве за счёт доступа бизнеса к машиночитаемым обезличенным наборам сведений. Это значит, что все участники рынка смогут начать использовать эти технологии в работе для ускорения процессов стройки. Для граждан создание платформы также имеет свои преимущества – благодаря внедрению ИИ застройщики могут оптимизировать свои процессы, что влияет на конечную стоимость и качество жилья», – отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Согласно концепции технологической основой платформы может стать Единая информационная система жилищного строительства наш.дом.рф. В ней будут аккумулированы данные из цифровых моделей строительных объектов и аналитические датасеты. Также на платформе будет возможность размещать готовые ИИ-модели, которые уже создали представители отрасли.

Концепцию оценили представители отраслевого сообщества: в обсуждении приняли участие свыше 30 участников отраслевого клуба, среди которых девелоперы, органы власти, разработчики и крупные технологические компании, а также эксперты российских вузов. Мероприятие прошло на площадке одного из участников отраслевого клуба ГБУ «Мосстройинформ» столичного Департамента градостроительной политики.

«Открытый диалог участников клубов помогает сформировать общее понимание о перспективах внедрения искусственного интеллекта в строительную отрасль, а также выработать совместные способы решения существующих проблем. В Департаменте градостроительной политики уже год работает Центр искусственного интеллекта в градостроительстве. К настоящему времени он разработал несколько инструментов, среди которых цифровые сервисы “Квартирография” и “Цифровой нормоконтроль”. Первый создали специально для программы реновации: он генерирует планировочные решения и помогает на 35 процентов оптимальнее использовать жилое пространство новых домов. А второй на 50 процентов упрощает трудозатраты при проверке документов», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Следующим этапом работы отраслевого клуба по строительству при Альянсе в сфере ИИ станет доработка концепции платформы, определение необходимых наборов данных и технических требований к ним.