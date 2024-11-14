«Первый Бит» ускорил работу колл-центра наркологической клиники при помощи «Битрикс24»

Челябинский офис интегратора эффективных ИТ-решений «Первый Бит» оптимизировал работу колл-центра одной из крупных наркологических клиник. Клиника получила интуитивно понятную систему, позволяющую быстро фиксировать обращения и отслеживать статусы по записям пациентов.

В результате проекта, компания повысила эффективность отдела продаж и минимизировала потери клиентов. Для этого специалисты «Первого Бита» совместно с клиентом провели структуризацию бизнес-процессов и настроили сервис «Битрикс24», до этого внедренный в работу компании силами внутренней ИТ-службы.

«До начала проекта клиника сталкивалась со множеством неудобств в работе с клиентами. Номера телефонов для отправки уведомлений операторы вводили вручную, часть клиентов терялась из-за ошибок на этом этапе. Не была отлажена обработка заявок, обращения никак не сортировались. Руководителю недоставало оперативной информации о финансах и эффективности работы предприятия», – сказал веб-программист компании «Первый Бит» Сергей Печенкин.

Процессы, связанные с регистрацией обращений и заполнением карточек, автоматизированы. Все первичные обращения автоматически регистрируются на портале, и за каждым из них закрепляется ответственный сотрудник. Отслеживать отработанные и просроченные заявки можно внутри CRM. Благодаря такой функциональности клиника смогла свести потерю клиентов к минимуму.

Также в системе фиксируются все случаи отказа от медицинской помощи с обязательным указанием причины. Руководитель может отследить каждый конкретный случай.

Финансовую отчетность стало вести проще. Корпоративный портал теперь используется как единое пространство для публикации отчетов и статистики. Вся информация о работе клиники находится в одном месте, что упрощает процесс анализа и принятия решений.

Внедрение системы позволило скорректировать бюджет предприятия в сторону его экономии, так как все работы были выполнены в рамках базового тарифа, без необходимости перехода на более дорогие планы.

В результате работы специалистов «Первого Бита» клиент получил интуитивно понятную внутреннюю среду для колл-центра. Эффективность труда в отделе выросла: рутина сведена к минимуму, а случайные потери клиентов стали невозможными. Таким образом, клиника смогла поднять уровень клиентского сервиса.