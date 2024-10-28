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Softpoint подтвердила совместимость платформы мониторинга серверов и баз данных PerfExpert с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и Softpoint, разработчик ИТ-решений для высоконагруженных баз данных, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу СУБД Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise, их сертифицированных редакций (версии 13, 14, 15, 16) и платформы мониторинга производительности серверов и баз данных PerfExpert. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

PerfExpert — полностью отечественная платформа мониторинга производительности серверов и баз данных, представленная в двух редакциях — под Linux для PostgreSQL и под Windows для MS SQL, применяемая для диагностики, оптимизации и сопровождения высоконагруженных информационных систем.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

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