Конференция ELMA DAY’24: Экосистема Low-code-решений

Открыта регистрация на ежегодную конференция ELMA DAY’24! Снова в Москве, 5 ноября, но на новой площадке — МИК Ломоносов.

В центре обсуждения этого года — актуальные задачи бизнеса и единая Low-code платформа для их решения. Расскажем, как трансформация BPM-платформы в экосистему помогает заказчикам еще эффективнее закрывать бизнес-задачи, и поделимся кейсами от ведущих компаний России из разных отраслей.

В программе:

Достижение антихрупкости с помощью Low-code и реализацию экосистемного подхода на ELMA365.

Усиление продаж и улучшение клиентского опыта (СХ) за счет сквозной автоматизации и без лишних межсистемных интеграций.

Создание экосистемы для управления ITSM-процессами и эффективности корпоративного сервиса.

In-house разработка и автоматизация процессов с учетом отраслевой специфики.

Развитие внутренних центров компетенций.

Вас ждут 8 часов бизнес-нетворкинга и интерактивные стенды с IT-решениями от наших партнеров.

Интересно? Тогда встречаемся 5 ноября на «ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений»!

Бесплатная регистрация уже открыта.