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Искусственный интеллект поможет с документами на компенсацию за домашний телефон в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области к услуге по оформлению ежемесячной денежной компенсации по оплате за стационарный телефон подключили искусственный интеллект. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Искусственный интеллект расширяет свои возможности на региональном портале. Теперь нейросеть приступила к работе с документами по еще одной услуге. Новая ИИ-функция будет использоваться при подаче заявления на возобновление компенсации по оплате услуг местных телефонных соединений. Это позволит сократить количество ошибок при оформлении заявок и снизить число отказов от ведомства», – отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

При заполнении онлайн-формы заявления на возобновление компенсации пользователь прикрепляет скан-копию документа, подтверждающего действие договора с оператором связи. Если услуги связи оказывает ПАО «Ростелеком», то документ, который подтверждает наличие действующего договора на предоставление абонентского номера для оформления компенсации, будет распознан нейросетью автоматически. Если прикреплен документ ненадлежащего качества или если он отличается от квитанции (счета) на оплату, то искусственный интеллект сообщит об этом.

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Услуга «Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате услуг местных телефонных соединений» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» – «Субсидии и компенсации». Чтобы оформить выплату, следует авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

Ежемесячная компенсация по оплате за стационарный телефон полагается ветеранам труда или военной службы при достижении ими пенсионного возраста, ветеранам труда предпенсионного возраста – 60 и 55 лет, а также другим льготникам. При этом нужно быть прописанным в Московской области, иметь договор на предоставление абонентского номера и быть собственником помещения, где установлен телефон.

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