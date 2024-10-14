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«Яндекс Маркет» расширил ассортимент товаров с доставкой из Китая

Покупателям «Яндекс Маркета» теперь доступно больше товаров с доставкой напрямую из Китая. Маркетплейс запустил новую витрину «Находки из Китая» — уже сейчас на ней можно найти более 1 млн товаров из Китая в разных категориях: например, товары для дома, электроника и бытовая техника, товары для спорта и отдыха, аксессуары и другие товары, многих из которых нет на российским рынке. В будущем «Маркет» планирует расширить ассортимент витрины в несколько раз. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Перейти в раздел «Находки из Китая» можно через главную страницу «Маркета». Товары, представленные на витрине, будут доставляться напрямую из-за рубежа в срок от 14 дней. В зависимости от товара, покупателям доступны различные способы получения заказа: курьером, в пункты выдачи партнеров, а также доставка по клику.

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Яндекс Маркет
«Яндекс Маркет» расширил ассортимент товаров с доставкой из Китая

«Маркет» продолжает расширять ассортимент в товарных категориях, в том числе за счет доставки из-за рубежа, чтобы привлечь новую аудиторию и удовлетворить растущий покупательский спрос. Заказать товары из Китая также могут предприниматели — для этого в сентябре 2024 г. «Яндекс Маркет» запустил проект по оптовой доставке.

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