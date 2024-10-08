«М.Видео-Эльдорадо» привезет в Россию игру Silent Hill 2 Remake на третьей неделе октября

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о том, что диски с игрой Silent Hill 2 Remake для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X и Xbox Series S появятся в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» в начале следующей недели. Стоимость продукта составит 8,9 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Silent Hill 2 Remake сохраняет оригинальный сюжет и атмосферу игры 2001 г., в центре которой находится Джеймс Сандерленд, человек, получивший письмо от своей умершей жены с просьбой встретиться в мистическом городе Сайлент Хилл.

Игра обещает удивить как ветеранов франшизы, так и новичков, предлагая современную интерпретацию оригинала с рядом значительных улучшений. Главным из них является полное графическое обновление: новейшие технологии позволяют передать мрачную атмосферу города Сайлент Хилл с невероятной детализацией. Каждая улица, здание и даже туман, ставший фирменной чертой игры, оживают с помощью фотореалистичных текстур, динамичного освещения и теней, а также улучшенного звукового сопровождения, которое усиливает ощущение ужаса и неопределённости.

Разработчики уделили внимание и геймплейным механикам. В ремейке обновлены элементы управления, что делает геймплей более интуитивным и плавным, адаптированным под современные стандарты. Это касается как взаимодействия с окружающей средой, так и боевой системы. Благодаря этому игра будет не только верна оригиналу, но и более доступна для игроков, привыкшим к современным хоррор-проектам.

Неотъемлемая часть игрового опыта — это персонажи и монстры, населяющие мир Silent Hill. Культовые существа, такие как Пирамидоголовый, возвращаются в ремейке с обновленной детализацией и анимацией. Знаковые образы этих монстров остаются пугающими и завораживающими, сохраняя свой оригинальный замысел, но в новом визуальном воплощении.