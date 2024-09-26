Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Пользователи «Яндекс Карт» смогут строить маршруты внутри зданий

«Яндекс Карты» научились строить маршруты внутри вокзалов, аэропортов и популярных торговых центров. Такие маршруты уже можно строить в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Уфе. Обновление поможет лучше ориентироваться в крупных организациях и быстрее находить нужные магазины, рестораны или выходы на посадку. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса.

Строить маршруты можно между объектами внутри здания, а также из любой точки города — например, пешком. Приложение подскажет ближайший вход, поможет найти переход, эскалатор, лифт или лестницу и приведет прямо к нужному месту. Как и в обычной навигации, «Карты» могут предложить несколько вариантов добраться.

ya1.jpg

Яндекс
Пользователи «Яндекс Карт» смогут строить маршруты внутри зданий

Чтобы построить маршрут в торговом центре, пользователю нужно выбрать свой этаж и уточнить местоположение, а потом указать конечную точку. А чтобы построить маршрут к гейту или железнодорожному пути, нужно найти его на карте, зажать и кликнуть «сюда».

Как решение Novo Forecast Enterprise помогает дистрибьютору Nestle, Mars и P&G в СНГ экономить ₽1 млрд в год
Маркет

Чтобы включить маршрутизацию внутри зданий, команда «Карт» обновила поэтажные схемы организаций, к которым чаще всего строят маршруты на автомобиле и на общественном транспорте — уточнили местоположение эскалаторов, лифтов и других объектов. Кроме того, обновились и алгоритмы маршрутизации: теперь они умеют учитывать этажность и строить маршруты на разных уровнях здания.

В ближайшее время появится больше организаций, внутри которых можно строить маршруты, а функция начнет работать и в других городах России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новый дизайн и встроенные средства защиты — изучаем, что интересного в свежей Astra Linux

Google втихую запретила всем россиянам создавать новые аккаунты. Android в России – всё?

Обзор корпоративной почтовой системы Mailion

У онлайн-библиотеки с российскими корнями отнимут все домены, хостинг, средства заработка и взыщут $30 млн за пиратство

Как решение Novo Forecast Enterprise помогает дистрибьютору Nestle, Mars и P&G в СНГ экономить ₽1 млрд в год

ФНС России разработала налоговую ИТ-систему для работы с массивами данных

Конференции

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Гаджеты для домашних заготовок: выбор ZOOM

Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном»

Показать еще

Наука

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: