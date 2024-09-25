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Ozon разработал ИИ-редактор для изображений товаров

Ozon разработал собственный инструмент для генерации и редактирования фона на изображении товаров, который работает с помощью алгоритмов машинного обучения. Это позволит продавцам улучшить визуальное представление своих карточек, уменьшить расходы на подготовку контента и ускорить этот процесс. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

ИИ-редактор позволит продавцам редактировать изображение товара: за несколько минут сгенерировать подходящий фон, удалить неудачный фон, а также улучшить качество фотографии, если она загружена в низком разрешении. Инструменты для редактирования запущены в тестовом режиме и работают бесплатно, — сейчас новые функции доступны части продавцов: улучшить качество изображения или удалить фон вскоре смогут продавцы всех категорий. ИИ-генерация фона будет доступна в некоторых категориях товаров (например, дом и сад, обувь, мебель, бытовая химия, красота и гигиена).

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Ozon
Удаление фона при помощи ИИ-редактора Ozon

Инструмент с искусственным интеллектом доступен в личном кабинете — продавцу необходимо войти в ИИ-генератор, выбрать или загрузить новую фотографию товара на платформу. После остается применить эффект и дождаться результата. Полученное изображение продавец может загрузить в карточку товара.

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Ozon
Генерация фона при помощи ИИ-редактора Ozon

Ozon работает над новыми технологиями для продавцов, помогает им упрощать процесс создания контента, находить новых клиентов и увеличивать продажи. ИИ-редактор стал продолжением развития инструментов, построенных на методах машинного обучения: весной 2024 г. Ozon запустил функцию генерации фотографий одежды на виртуальной модели для продавцов категории Fashion, который позволяет оптимизировать расходы на фотосъемку. Осенью 2023 г. Ozon представил сервис по автогенерации видеообложек, которые продавцы используют для продвижения товаров на площадке. Сгенерированные видеообложки используются в более чем 1,5 млн карточках на площадке, — они привлекают внимание пользователей и позволяют выделиться среди других товаров.

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