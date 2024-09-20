Разделы

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

МТС помогла нижегородцам избавиться почти от 12 миллионов спам-звонков за прошедшее лето

МТС проанализировала объем спам-звонков жителям Нижегородской области за летние месяцы 2024 г. За это время антиспам-решения МТС на основе больших данных (Big Data) помогли заблокировать почти 12 млн вызовов от спамеров и мошенников.

С июня по август 2024 г. количество заблокированных входящих звонков в Нижегородской области выросло на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе составила 11 секунд. Антиспам система не только сэкономила время пользователям Нижегородской области, автоматически отвечая на звонки или предупреждая о возможном спаме, но также защитила их от серьезных последствий, таких как потеря денег, утечка персональных данных и угрозы со стороны телефонных мошенников. Наиболее активно звонили спамеры с рекламными предложениями, представители финансовых организаций, коллекторы и возможные мошенники.

«В наше время спам-звонки стали настоящей напастью, отнимая время и нервы. Но с помощью современных цифровых решений можно эффективно бороться с этой проблемой. С начала 2024 г. мы предотвратили более 19 млн нежелательных звонков в Нижегородской области, что позволило нашим абонентам сосредоточиться на важных делах и не отвлекаться на раздражающие звонки. «Защитник» от МТС автоматически блокирует нежелательные вызовы с подозрительных номеров, а также предоставляет расшифровку разговоров, помогая избежать мошенничества и сохранить спокойствие», – сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Как идет трансформация рынка разработки программного обеспечения: мнения участников рынка
Импортонезависимость

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как Росрыболовство перешло на электронный ДСП-документооборот с СДУ «Приоритет» и СУБД Postgres Pro

Интернет-провайдеры обратились к властям за защитой от «замедления» YouTube. Во всем обвиняют Роскомнадзор

Российский хостинг-провайдер предлагает отметить День программиста в стиле 80-х

В России создадут собственный стандарт радиосвязи для силовиков

Почему не все PIM-системы одинаковы. Выясняем особенности внедрения PimCore

Российским сотовым сетям грозит крах? Российское телеком-железо вот-вот признают иностранным, а его использовать запрещено

Конференции

Цифровые HR технологии 2024

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 5 46 мм: первый тест в России

Обзор ноутбука TECNO MEGABOOK K16S AMD: заметный игрок в доступном сегменте

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Показать еще

Наука

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: