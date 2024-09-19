Axelot автоматизировал таможенный склад Logistics Orient

Axelot автоматизировал таможенный склад Logistics Orient. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Для того чтобы автоматизировать ключевые бизнес-процессы и повысить эффективность управления таможенным складом в Ташкенте, Logistics Orient принял решение внедрить Axelot WMS. Площадь объекта составляет пять тыс. кв.м. Ранее склад Logistics Orient был автоматизирован, но со временем возможностей прежней системы стало недостаточно для удовлетворения всех потребностей бизнеса. Поэтому руководство приняло решение заменить старую WMS на более современное, производительное решение с развитой функциональностью и гибкой настройкой.

Одной из ключевых целей внедрения Axelot WMS была организация процесса растаможивания продукции, поступающей из-за границы.

В Axelot WMS было реализовано специальное рабочее место «Растаможивание» для осуществления таможенных операций в соответствии с законодательством Узбекистана. Функционал позволяет сотрудникам склада во время приемки ставить в соответствие оприходованный товар и номер грузовой таможенной декларации (ГТД). Все последующие операции в Axelot WMS выполняются с сохранением этих аналитических признаков, что позволяет как соблюдать различные требования регуляторов, так и представлять историю изменений с необходимой степенью детализации.

Ранее приемка товара на таможенном складе проводилась вручную, а для дальнейшей идентификации персонал выполнял маркировку товара, указывая номер документа поступления, владельца товара и партию. Теперь операции выполняются с помощью мобильных терминалов сбора данных, и вся необходимая информация о товаре хранится в Axelot WMS, включая хронологию перемещений и ответственных исполнителей по операциям.

Руководство склада Logistics Orient использует Axelot WMS и как инструмент для повышения мотивации, учитывая фактическую выработку конкретных исполнителей для расчета переменной части вознаграждения. Система вычисляет размер премии исходя из количества и типа выполненных задач.

Для интеграции Axelot WMS с корпоративной информационной системой проектная команда использовала Datareon Platform.

Благодаря внедрению Axelot WMS логистические бизнес-процессы на складе Logistics Orient стали прозрачными. Система позволяет отслеживать и контролировать все операции, начиная с приемки товаров, пришедших из-за рубежа, и заканчивая отгрузкой в магазины клиентов. Axelot WMS помогла Logistics Orient повысить качество предоставляемого сервиса, ускорить выполнение операций, исключить ошибки из-за человеческого фактора.