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«Точка» запустила сервис для проверки подрядчиков и контрагентов

Финтех-компания «Точка» запустила сервис проверки контрагентов и подрядчиков «Точка Досье». Новый продукт облегчает работу предпринимателей и повышает безопасность деловых операций. Сервис доступен для всех предпринимателей и представителей компаний. Об этом CNews сообщили представители «Точки».

«Точка Досье» предоставляет всестороннюю информацию о потенциальных партнерах, включая финансовые показатели и их юридический статус. Сервис позволяет представителям компании быстро оценивать благонадежность новых и текущих контрагентов — время проверки потенциального контрагента занимает несколько секунд. Для того, чтобы получить всю информацию о предприятии необходимо ввести его название или ИНН в соответствующем окне.

В сервисе можно получить следующую информацию о контрагенте: общая информация о компании, включая данные о ее руководителе и уставном капитале; виды деятельности компании по ОКВЭДам; прибыль компании за прошедший год; судебные дела, в которых участвовало предприятие; долги и налоги, выплаченные компанией; контактная информация.

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«Мы понимаем, насколько предпринимателю важно быть уверенными в своих деловых партнерах. С помощью нашего сервиса они смогут сосредоточиться на развитии своего бизнеса, не отвлекаясь на долгие проверки контрагентов на десятках различных сайтах. Среди ключевых преимуществ сервиса — доступ к актуальной и полной информации о компании. Кроме того, наш сервис не только собирает все данные о компании в одном окне, но подсвечивает, на какие показатели предпринимателю стоит обратить внимание и почему», — сказал лидер продукта Григорий Мальцев.

Функционал сервиса включает в себя инструменты для анализа данных и интуитивно понятный интерфейс. Доступ к сервису можно получить как через веб-платформу, так и через ее мобильную версию.

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