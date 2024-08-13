Сотовая связь в жилых домах: чем выше, тем хуже

Низкое качество мобильной связи на верхних этажах высотных домов может привести к перетеканию абонентов от одного сотового оператора к другому. К таким выводам пришли аналитики компании Vigo, проанализировав данные по мощности сигнала и интенсивности использования связи и мобильного интернета в пяти крупных московских жилых комплексах. Об этом CNews сообщили представители Vigo.

Анализ производился по результатам замеров в жилых комплексах «Сердце Столицы» (Шелепихинская набережная 34), «Метрополия» (Волгоградский пр-т., 32/3 к4), «Пресня Сити» (Ходынская ул., 2), «Селигер Сити» (Ильменский пр-д, 14 корпус 8) и «Дискавери Парк» (ул. Дыбенко, 7/1). На момент проведения исследования строительство ЖК «Сердце Столицы», ЖК «Пресня Сити», ЖК «Дискавери Парк» полностью завершено, а два оставшихся ЖК находятся в процессе сдачи последних очередей.

Как показали результаты исследования, ухудшение качества связи идет плавно, начиная с первых этажей ЖК. В среднем мощность принимаемого сигнала (в мВт) у операторов на нижних этажах ЖК, не оснащенных специализированным оборудованием, лучше, чем на 10-м этаже, в три раза, а по сравнению с 20-м этажом и выше – в 5-6 раз.

Однако снижение мощности сигнала в зависимости от высоты неравномерно и очень сильно зависит от оператора.

Так, в ЖК «Метрополия» лидером является Tele2 со средним значением мощности сигнала с 10-го по 20-й этаж -92,38 дБм при среднерыночном значении по остальным операторам -98,2 дБм. Децибел-миливатт – это единица абсолютного уровня по отношению к мощности 1 мВт (милливатт): чем выше значение или чем оно менее отрицательное, тем мощнее сигнал. Аналогичная ситуация в ЖК «Селигер Сити», где средняя мощность сигнала с 10-го по 30-й этаж равна -95,51 дБм, а у Tele2 -91,75 дБм. В ЖК «Пресня Сити» ситуация иная: тут наименее всего проблемы со связью затронули абонентов МТС – на уровне 10-20-го этажа средняя мощность сигнала составила -89,2 дБм при среднем значении рынка -97,87 дБм. В ЖК «Сердце столицы» на уровне 10-20 этажей лидером является «МегаФон»: -92,31 дБм против с -97,95 дБм по другим операторам. В ЖК «Дискавери Парк» очевидного лидера нет.

Разница в показателях оператора объясняется наличием дополнительного оборудования, позволяющего усиливать (ретранслировать) сигнал.

При средней высоте подвеса антенны в Москве в 18,5 метра стабильное покрытие, как правило, обеспечивается только на первых девяти этажах жилых построек. Во время проектирования и строительства новых высотных ЖК застройщики крайне редко ставят в приоритет покрытие операторов и не учитывают особенности распространения радиоволн. Для стабильного покрытия комплексов с дворами-«колодцами» вышку необходимо ставить на территории внутреннего двора, что в большинстве случаев невозможно.

Помимо этого факта, существуют потери сигнала при проникновении через стены зданий. Они зависят, в частности, от таких причин, как толщина стен, диапазон и частота сигнала, размер и тип окон, угол входа сигнала. Таким образом, обеспечение связи на верхних этажах жилых построек – это весьма специфическая задача, на решение которой нужно выделять время и ресурсы мобильных операторов.

Следует отметить, что без решения этой проблемы операторы начнут фиксировать отток абонентов.

Так, в ЖК «Метрополии» и ЖК «Пресня Сити» рынок явно смещен в сторону лидеров по качеству Tele2 и МТС, с долями по 40%, при средних рыночных долях в Москве 23% (Теле2) и 29% (МТС) соответственно. В ЖК «Сердце столицы» доля МегаФона, который смог обеспечить самое высокое качество связи, составляет 35%, тогда как в среднем по Москве его доля - 21%.

Иными словами, жители этих ЖК наблюдают за качеством связи и переходят к тому оператору, который обеспечивает наиболее высокое качество.

Методология

Решение Aura от Vigo, созданное для решения целого спектра задач по сквозному мониторингу, демаркации и управлению качеством сетей операторов связи, позволяет на базе краудсорс-данных популярных интернет-сервисов – партнеров Vigo оперативно узнавать о проблемах с покрытием в новых и уже построенных высотных ЖК и впоследствии принимать решение об оптимизации или развитии сети.

Эти данные, собранные с устройств абонентов через приложения сервисов, содержат обезличенную информацию о качестве пользовательского опыта (например, как долго пользователь ждал начала проигрывания видео у себя на экране) и сетевых параметрах (в т.ч. радиоусловия), т.е. это конечная информация о том, какие в итоге были технические условия и сервис у абонентов «здесь и сейчас», их глазами.

Именно краудсорс подход сбора данных позволил заглянуть на каждый этаж рассматриваемых ЖК, а также реализовать более сложные аналитические модели в Aura, в частности ответить на вопросы в масштабах всей страны, где именно необходимо построить базовые станции для удовлетворения потребностей абонентов, как оптимизировать радиосеть, чтобы обслужить больше людей с максимальным качеством, и т.д.

«Наши продукты обеспечивают оператору баланс в инвестициях, предоставляя возможность на базе встроенных аналитических инструментов управлять развитием сети, ориентируясь на реальные потребности абонентов и уровень конкурентной среды», — сказал Антон Прокопенко, директор по продуктам компании Vigo.