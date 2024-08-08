Предприниматели смогут сделать мини-приложения «ВКонтакте» из сайтов на Tilda, Marquiz и Craftum без дополнительной разработки

Предприниматели смогут сделать мини-приложения «ВКонтакте» из сайтов на Tilda, Marquiz и Craftum без дополнительной разработки. Мини-приложение создается из готового лендинга — одностраничного сайта — за несколько шагов. Работать с кодом не требуется: владельцы бизнесов могут сэкономить на веб-разработке и получить прямой доступ к многомиллионной аудитории ВКонтакте. Об этом CNews сообщили представители «ВКонтакте».

Новый инструмент доступен в популярных конструкторах сайтов — Tilda, Marquiz и Craftum. Создать сервис можно из своего лендинга: достаточно ввести название, при необходимости — описание и категорию, добавить настройки по инструкции. Код будет перенесен автоматически — и сервис появится «ВКонтакте».

«Интеграция подойдет специалистам по маркетингу, дизайнерам, собственникам бизнеса и менеджерам по продажам. Теперь они без знаний по разработке веб-сервисов могут создавать не только лендинги на платформах-конструкторах, но и мини-приложения. А с ними — быстро попадать в крупнейшую соцсеть России и использовать все возможности VK для продвижения своего бизнеса», ― сказал руководитель деврел-направления внешних разработчиков «ВКонтакте» Дмитрий Задохин.

Сервисы «ВКонтакте», созданные на базе лендингов, расширяют возможности для продвижения бизнеса: привлечь клиентов помогают инструменты «VK Рекламы», а также социальные и органические механики в самом сервисе. За счет нового инструмента сокращается путь пользователя до целевого действия. Представители малого бизнеса, которые в дополнение к сайту использовали для продвижения товаров мини-приложения, подтверждают, что они служат еще одной точкой контакта с клиентами и могут положительно влиять на рост доходов и количество продаж.

VK Mini Apps — платформа для создания мини-приложений и игр, работающих внутри «ВКонтакте». На ней можно создать продукт любого масштаба — от лендинга до сложного сервиса со множеством функций. Аудитория платформы — 45 млн пользователей в месяц.

Tilda Publishing — платформа для создания сайтов, интернет-магазинов или посадочных страниц. В основе Tilda — модульный редактор, с помощью которого можно составить сайт без знания кода из 550 готовых блоков. Около 250 тыс. лендингов работают на этой платформе.

Marquiz — онлайн-конструктор маркетинговых квизов. Дизайн и инструментарий позволяют использовать их наравне с лендингом, сайтом или посадочной страницей. Ежемесячно более 20 млн пользователей по всему миру применяют Marquiz в работе.

Craftum ― конструктор сайтов, в основе которого лежит нейросеть Craftum AI. Она по запросу создает сайт с подобранными по тематике изображениями и грамотным текстом.