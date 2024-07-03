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Сбербанк предупреждает о всплеске случаев мошенничества в отношении руководителей и главных бухгалтеров организаций

Схема не является новой — впервые она была выявлена в январе 2024 г., тогда же Сбербанк предупреждал о ней. Однако в последнее время мошенники вновь активизировались по этой схеме.

Злоумышленники через мессенджер связываются с генеральным директором либо с главным бухгалтером компании от лица учредителя или директора соответственно. Для большей достоверности могут загрузить в ненастоящий профиль фото из доступных источников: взять, например, с сайта компании или использовать аватар настоящего аккаунта. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

После нескольких общих фраз (приветствия, вопроса), войдя в доверие, мошенники дают поручение срочно совершить оплату за консультационные услуги по предоставленным ими реквизитам в различных банках или взять кредит. Если потенциальная жертва пытается перезвонить, мошенники отклоняют вызов и направляют сообщения «Занят», «Не могу говорить».

Генеративный ИИ: революция конкуренции
Генеративный ИИ

В одном из эпизодов на генерального директора оказывалось давление от имени двух учредителей. Причем мошенники знали стиль общения этих людей, точную структуру организации и внутренние процессы взаимодействия в ней. То есть, готовясь к атаке, они провели доскональное изучение своей жертвы. В этой связи рекомендуется не предпринимать поспешных действий, если руководитель с помощью сообщения в мессенджере дает указание о переводе денег на некий счет, оказывает давление, торопит, но при этом не отвечает на звонки.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Антифрод-система «Сбера» идентифицирует подобные мошеннические переводы как подозрительные и приостанавливает их, даже если они направлены в другие банки. После этого наши сотрудники связываются с представителями организаций и обращают их внимание на сомнительность операций, в том числе рассказывают о мошеннической схеме, под влияние которой мог попасть сотрудник. Таким образом мы спасли от действующих по этой схеме мошенников десятки миллионов рублей наших клиентов. Необходимо прислушиваться к рекомендациям сотрудников «Сбера», если они обращают внимание на сомнительность проводимой операции. Также ни в коем случае нельзя сразу совершать денежные переводы по реквизитам, полученным в мессенджерах, даже если они пришли якобы от начальника. Необходимо самому связаться с руководителем по телефону или встретиться лично, чтобы убедиться, что это действительно его указание. Также рекомендую изучить признаки обмана в схемах с подменой личности и способы противодействия подобным схемам на портале «Сбера» «Кибрарий»».

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