НПК «Катарсис» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ООО НПК «Катарсис» объявляют о совместимости своих продуктов.

Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Enterprise, Postgres Pro Standard, а также ее сертифицированной редакции (версии 14 и 16) с Программным комплексом «Катарсис» версия 8 (с версии 8.54). Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Программный комплекс «Катарсис» — полнофункциональное решение для автоматизации государственного органа исполнительной власти в сфере занятости населения. Эксплуатируется в 78 субъектах России. Зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных, имеет сертификат ФСТЭК.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих надежность и производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.