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Аналитика МТС: к началу сезона отпусков в Красноярском крае вырос спрос на системы безопасности

ПАО «МТС» зафиксировала в собственной розничной сети пиковый интерес к камерам видеонаблюдения и к датчикам движения.

С начала 2024 г. самый высокий спрос на системы безопасности в Красноярском крае пришелся на май. По мнению аналитиков МТС, рост продаж связан с желанием красноярцев обезопасить жилье в сезон летних отпусков. Аналогичная ситуация фиксировалась и в 2023 г., однако в мае 2024 г. продажи камер видеонаблюдения и датчиков движения выросли на 85%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

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Камеры видеонаблюдения становятся все более доступными для покупателей. С начала 2024 г. средняя цена снизилась на 2% до 3078 руб. Лидером продаж стал бренд Xiaomi с долей в 68%. Самый высокий спрос — на камеры с искусственным интеллектом, способным распознавать лица. На такие устройства пришлось более 60% от всех продаж. Производители уделяют внимание не только функционалу, но и времени работы. В течение года в МТС ожидают появления устройств, работающих от солнечных батарей, что позволит увеличить среднее время работы камер видеонаблюдения без подзарядки.

Больше других жителей России системы безопасности приобретали жители Москвы, Ставропольского края, Карелии, Владимирской и Нижегородской области.

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